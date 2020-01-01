نشرة جول اليوم | عرض جديد لكوتينيو وساني إلى بايرن ميونخ بالمجان

أهم ما جاء في الصحف والمواقع العالمية اليوم 20 يونيو

النشاط يعود مرة أخرى لكرة القدم، بعد استئناف الدوريات الأوروبية، ولكن على جانب آخر تظل الانتقالات أحد أهم الموضوعات المثيرة للاهتمام في الوقت الحالي.

نشاط مستمر من بايرن ميونخ، وقرار حسام عوار، ومدافع أياكس يتجاهل برشلونة، ضمن أهم أخبار كرة القدم اليوم 20 يونيو..

ديست إلى بايرن

المزيد من الفرق

شبكة "سكاي" الألمانية، أكدت أن المدافع الهولندي سيرجينو ديست لاعب أياكس، قرر الانتقال إلى صفوف بايرن ميونخ في الصيف.

برشلونة وباريس سان جيرمان، حاولا التعاقد مع صاحب الـ19 سنة، لكنه اختار النادي الألماني، في صفقة ربما تصل قيمتها إلى 30 مليون يورو.

ساني بالمجان

تقارير إنجليزية أكدت أن مانشستر سيتي قرر عدم السماح للاعبه ليروي ساني بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك رغم عدم تجديد عقده حتى الآن.

وأوضحت أن سيتي لا يمانع رحيل اللاعب إلى صفوف بايرن ميونخ بالمجان الصيف القادم بعد نهاية عقده مع النادي.

بايلي إلى الدوري الإنجليزي

ليون بايلي جناح ليفركوزن الألماني، برز كأحد أهم المواهب التي يمكن انتقالها للبريميرليج في الصيف، طمحاً في خوض تجربة جديدة بمشواره.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت أن مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي، هم الأندية المهتمة بالحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ22 سنة.

عوار يقرر مصيره

رغم الاهتمام الكبير من مانشستر سيتي بالتعاقد مع حسام عوار لاعب وسط ليون، إلا أن اللاعب يريد الانتقال إلى الدوري الإيطالي.

موقع "توتو يوفي" الإيطالي أكد أن يوفنتوس تقدم بعرض للتعاقد مع عوار، ويعتبر هو الطرف الأقرب للحصول على خدماته بناء على رغبة اللاعب.

قرار أرتيتا

رغم الإصابة التي تعرض لها بابلو ماري مدافع آرسنال المُعار من فلامنجو، وعدم ظهوره مع الفريق مرة أخرى هذا الموسم، إلا أن ميكيل أرتيتا قرر استمراره.

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المدرب الإسباني خرج في المؤتمر الصحفي لمواجهة برايتون، مساء اليوم، السبت، للتأكيد على قرار تفعيل بند الشراء في عقد استعارته الشتاء الماضي.

عرض جديد لكوتينيو

الجدل مستمر حول مصير صانع الألعاب البرازيلي فيليب كوتينيو، ولكن الأنباء كلها تشير إلى اقتراب رحيله عن برشلونة في الصيف بعد عودته من بايرن ميونخ.

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صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت تقدم إيفرتون بعرض إعارة لمدة موسم واحد، من أجل الحصول على خدمات الدولي البرازيلي، وهناك نية كبيرة من برشلونة للموافقة.

رحيل زاها

الجناح الإيفواري ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس، كان على أعتاب آرسنال الصيف الماضي، بعد محاولات عديدة من المدفعجية لضمه.

روي هودسون مدرب بالاس، كشف في تصريحات صحفية له، أن فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ربما تشهد رحيل زاها عن النادي، وسط اهتمام متوقع من آرسنال وإيفرتون.