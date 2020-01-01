نابولي يفتح أبواب الدوري الإنجليزي أمام أومتيتي

النادي الإيطالي يبحث عن بديل لكوليبالي

قرر نادي نابولي الإيطالي، الاستسلام في محاولاته للتعاقد مع المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي من برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

أومتيتي يعتبر من العناصر الفائضة عن حاجة المدرب كيكي سيتين، حيث تطمح إدارة برشلونة لبيعه من أجل الاستفادة مالياً خلال الأزمة الحالية.

نابولي كان يسعى لاقتناص الصفقة في أقرب فرصة ممكنة، تحسباً للرحيل المحتمل لنجمه السنغالي كاليدو كوليبالي لأحد كبار أوروبا.

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صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" كشفت عن انتهاء آمال النادي الإيطالي في هذه الخطوة، نظراً للقيمة المالية التي يجب دفعها لبرشلونة واللاعب.

وأوضحت أن المطالب المالية للنادي الإسباني التي لن تقل عن 40 إلى 50 مليون يورو، بالإضافة لراتب أومتيتي، جميعها أمور تفوق إمكانيات نابولي.

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وهو ما دفع كريستيانو جيونتولي المدير الرياضي بالنادي، للبحث عن خيارات أخرى أبرزها روبن كوخ لاعب فرايبورج صاحب القيمة التسويقية الأقل.

وبهذه الخطوة يفتح النادي الإيطالي الباب أمام أندية الدوري الإنجليزي للتعاقد مع الدولي الفرنسي، بوجود اهتمام قوي من مانشستر سيتي وتشيلسي وآرسنال بضمه.