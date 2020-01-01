ميسي يضع خطة الرحيل عن برشلونة بعد كارثة بايرن ميونخ

حالة كبيرة من الغضب لدى اللاعب الأرجنتيني

بدأ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، التفكير جدياً في الرحيل عن صفوف النادي الإسباني، بعد الكارثة الأخيرة أمام بايرن ميونخ.

برشلونة تعرض لنتيجة فاضحة أمام نظيره الألماني، بنتيجة 8/2، ليخرج من دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، ويودع الموسم دون الحصول على بطولات.

إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، كشفت عن خطة ميسي من أجل الرحيل، في حالة عدم وجود إصلاحات عميقة في برشلونة.

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وأشارت إلى حالة كبيرة من الغضب لدى المهاجم الأرجنتيني، بعد المستوى المتواضع الذي ظهر به فريقه هذا الموسم عموماً، وضد بايرن على وجه التحديد.

ميسي حدد شروطه وجعلها واضحة لإدارة برشلونة، لو لم تحدث ثورة شاملة في النادي، سيرحل سواء الآن، أو بعد نهاية عقده بالمجان في 2021.

ولا تقتصر مطالب صاحب الـ33 سنة على ضم لاعبين جدد فقط، ولكن من الناحية الإدارية والفنية، برحيل الجهاز الفني وبعض المسؤولين داخل النادي.

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يذكر أن العديد من التقارير الصحفية، أكدت مؤخراً وجود مفاوضات جدية بين إنتر وميسي، للحصول على خدماته، واستغلال الموسم الكارثي لبرشلونة بالخروج بدون ألقاب.