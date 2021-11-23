برشلونة في الدوري الأوروبي .. تاريخه في البطولة، إنجازاته، والظهور الأخير

تأزم موقف برشلونة في دوري أبطال أوروبا، بعد تعادله أمام بنفيكا في الجولة الخامسة من دور المجموعات بالبطولة، وأصبح مهددًا بالخروج من بالطولة والمشاركة في الدوري الأوروبي.

الفريق الكتالوني يحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط، بينما يحتل بنفيكا المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويتصدر بايرن ميونخ المجموعة برصيد 15 نقطة، بينما يتذيل دينامو كييف المجموعة بنقطة وحيدة.

وفي حال تعثر برشلونة أمام بايرن ميونخ في الجولة الأخيرة، سيخرج "البلوجرانا" من دوري أبطال أوروبا، وسيشارك في الدوري الأوروبي، في مشهد لم يراه الكثير من عشاق الفريق الكتالوني.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنستعرض معًا تاريخ مشاركات برشلونة في الدوري الأوروبي، وما هي إنجازاته في تلك البطولة وفرص هروبه منها.

كم مرة شارك في الدوري الأوروبي؟

شارك برشلونة في الدوري الأوروبي 11 مرة عبر تاريخه، وكانت أغلب مشاركاته في سبعينيات القرن الماضي، ولم يشارك حتى الآن في بطولة الدوري الأوروبي بمسماها الجديد منذ أن تغير في موسم 2009-10 بعد أن كانت تسمى بكأس الاتحاد الأوروبي.

مشاركة برشلونة الأولى في الدوري الأوروبي كانت في موسم 1972-73، وحينها ودع البطولة من الدور الأول، بعدما لعب مباراتين خسرهما.

بينما كانت آخر مشاركاته في موسم 2003-04 وخرج من الدور الرابع، وشارك في تلك النسخة خلال 8 مباريات، وودع البطولة آنذاك على يد سيلتك الأسكتلندي الذي تغلب عليه بهدف دون رد.

كم عدد بطولات برشلونة في الدوري الأوروبي؟

كما ذكرنا سابقًا برشلونة شارك في الدوري الأوروبي في 11 مرة مختلفة، فشل فيهم في تحقيق أي لقب أو حتى الوصول إلى المباراة النهائية، وكانت أفضل إنجازاته هو الوصول إلى نصف النهائي في مواسم 1975-76، 1977-78، 1995-96، بالإضافة إلى موسم 2000-01.

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وفي أغلب مشاركات برشلونة بالدوري الأوروبي، ودع المسابقة من الأدوار الأولى.

ما فرص تأهل برشلونة لدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا؟

بعد التعادل بين بنفيكا وبرشلونة في "كامب نو" أصبحت حظوظ النادي الكتالوني في التواجد بثمن النهائي صعبة للغاية.

83| رونالدو أراخو سجل هدف أول من نصيب برشلونة ⚽️



84| حكم المباراة يلغي الهدف بسبب وجود تسلل على المدافع الأوروجوياني ❌



86| أراخو يخرج من الملعب بعدما تعرض لإصابة خلال احتفاله بالهدف الملغى! 😷



😅🤣 pic.twitter.com/uaNefPYkCL — جول العربي - GOAL (@GoalAR) November 23, 2021

برشلونة بحاجة إلى الفوز في المباراة المقبلة على بايرن ميونخ لضمان التأهل دون النظر إلى نتيجة لقاء بنفيكا ودينامو كييف.

أما في حال التعادل، فإنّ فوز بنفيكا على دينامو يؤهل الفريق البرتغالي بسبب المواجهات المباشرة.

وفي حال الخسارة، فإن أي انتصار لبنفيكا يمنحه بطاقة التأهل بعد الوصول للنقطة الثامنة، لكن التعادل أمام دينامو أو الخسارة يكفي البلوجرانا لعبور دور المجموعات.

ما هي الخسائر التي تعود على برشلونة من الخروج من دوري أبطال أوروبا؟

الفريق الكتالوني يعاني من أزمة اقتصادية كبيرة في الفترة الأخيرة، جعلته في موقف صعب خلال الصيف الماضي، بعدما فشل في تجديد عقد أسطورته ليونيل ميسي بسبب الأزمة المالية، بالإضافة إلى تقليل النفقات بشكل كبير.

الخروج من دوري أبطال أوروبا، سيزيد من مشاكل برشلونة المادية، إذ كانت ستوفر المسابقة بعض الأموال لإدارة الفريق الكتالوني لحل جزء من أزمات الفريق.

خروج برشلونة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا يؤثر عليه ماليًا بخسارة مكافئة الوصول إلى ثمن النهائي والمقدرة بمبلغ 9.5 مليون يورو.

كما أنّه لو استمر في البطولة لحصد 10.5 مليون يورو بالوصول إلى ربع النهائي و12 مليون يورو حال استمر لنصف النهائي و15 مليون يورو حال حلّ وصيفًا و19 مليون يورو حال حقق اللقب.

وبجانب الخسائر المالية، فإنّ بطولة الدوري الأوروبي لا تحظى بالأهمية ذاتها التي تحققها دوري أبطال أوروبا، على جانب الاهتمام والمتابعة من الجميع حول العالم.