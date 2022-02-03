برشلونة السبب؟ بروزوفيتش يثير قلق إنتر

أفادت تقارير إيطالية بأن السبب وراء عدم إعلان إنتر التمديد مع مارسيلو بروزوفيتش هو دخول برشلونة على الخط.

وينتهي عقد متوسط الميدان الكرواتي بحلول نهاية الموسم الجاري، ودارت مفاوضات مكثفة بين والده ووكيله من طرف، والنادي الإيطالي من الطرف الآخر في الأسابيع الماضية لمده.

ماذا قالت التقارير بخصوص برشلونة وبروزوفيتش؟

وقال "كالتشيو ميركاتو" إن مدرب برشلونة تشافي شخصياً يضغط من أجل إقناع اللاعب بتغيير رأيه وعدم التمديد مع إنتر والانتقال للبلوجرانا.

وذكر التقرير أن برشلونة مستعد أن يعرض راتباً أكبر من الذي عرضه إنتر لإقناع اللاعب بالانتقال إلى صفوفه.

ما هو موقف بروزوفيتش من التجديد مع إنتر؟

وأكدت "سكاي" وعدة مصادر إيطالية أن تجديد عقد اللاعب مع النيراتزوري أمر منتهي ومسألة وقت فقط الإعلان عنه.

وأوضحت تلك المصادر أن الطرفين اتفقا على مد العقد ورفع راتب اللاعب إلى ستة مليون يورو وحوافز إضافية تصل إلى مليون يورو ليبلغ الإجمالي سبعة ملايين كما يطلب الكرواتي.

بروزوفيتش لم يلعب خارج كرواتيا إلا مع إنتر الذي انضم لصفوفه من دينامو زغرب في 2015، وكان ضمن منتخب بلاده الذي بلغ نهائي مونديال روسيا 2018.

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