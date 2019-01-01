برشلونة "اخترع" مفاوضات نيمار لإرضاء ميسي

هل تفاوض برشلونة مع نيمار خدعة لميسي

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

كشفت تقاير صحفية فرنسية أنّ نادي برشلونة الإسباني لم يرغب مطلقًا في ضم نيمار من باريس سان جيرمان وإنما ادعى اهتمامه لأجل إرضاء ليونيل ميسي.

إيريك أبيدال، القائم بأعمال المدير الرياضي لبرشلونة، سافر الأسبوع الماضي إلى باريس من أجل التفاوض على ضم نيمار.

ولكن صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية أشارت إلى أنّ ابيدال لم يكن هناك لأجل نيمار ولم يتحدث أبدًا حول صفقة البرازيلي وإنما الأمر كله مجرد خدعة.

وأوضحت أنّ إدارة الفريق الكتالوني لا ترغب في جلب صاحب الـ 27 عامًا مطلقًا لأسباب اقتصادية قبل أن تكون رياضية ولكن هداف برشلونة التاريخي يود عودة صديقه.

وأكدت أنّ الإدارة ادعت رغبتها في ضم نيمار لإرضاء ميسي ومن ثم يعلنون فشل المفاوضات بعد غلق سوق الانتقالات وتظهر أمام البرغوث في ثوب الذي حاول جلب اللاعب ولولا تعنت بطل الدوري الفرنسي لتمت الصفقة.

وكان توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، قد أكد إمكانية استمرار البرازيلي للموسم الحالي.

جدير بالذكر أن التقارير الصحفية الفرنسية أكدت أنّ نيمار لن يرحل عن سان جيرمان حال لم يصل العرض المناسب.