لاعبو برشلونة يطالبون بالانتخابات واجتماع حاسم في الساعات المقبلة

فضحية بايرن ميونخ تلقي بظلالها

تحدثت أنباء قادمة من إسبانيا عن أجواء عاصفة داخل المعسكر الكتالوني في أعقاب الهزيمة الفاضحة على يد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا مساء الجمعة.

برشلونة سقط بنتيجة وصلت إلى ثمانية أهداف مقابل هدفين أمام نظيره الألماني، ليودع مرة أخرى حلمه باستعاد اللقب الأوروبي الغائب من 2015.

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وقالت "آس" إن لاعبي النادي الكتالوني، وخصوصاً الكبار منهم، ينتظرون حركة شجاعة من مجلس الإدارة والرئيس بالإعلان عن إقامة انتخابات في وقت مبكر.

نقطة أخرى ينتظرها اللاعبون المخضرمون، وعلى رأسهم ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه، وهي أن يتم التحرك لتعيين تشافي هيرنانديز مدرباً الموسم المقبل.

وفي نفس الصعيد، ذكرت الصحيفة أن جوسيب ماريا بارتوميو، الرئيس، اتخذ قراراً بعقد اجتماع بعد غد لمجلس الإدارة لاتخاذ مجموعة من القرارات المصيرية.

القرار الرئيسي سيكون إقالة كيكي سيتيين ومناقشة بديله، كما قد يتم طرح فرضية إجراء انتخابات مبكرة، وهي المطلب الرئيسي لميسي من أجل استمراره بحسب "كوبي".

يذكر أن تشافي قد أبعد نفسه عن تدريب برشلونة وجدد عقده مع السد القطري قبل أسابيع، وشدد على عدم حلول الوقت المناسب لتدريب ناديه الأسبق.