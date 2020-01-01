إنييستا: من المبكر مقارنة سيتين بكرويف والكرة ستتغير بعد كورونا

أعرب عن حزنه لما يمر به رونالدينيو في باراجواي

يعتقد أندريس إنييستا نجم برشلونة السابق وفيسيل كوبي الحالي، أن أزمة انتشار فيروس كورونا الذي انتشر مؤخراً، ربما ستؤثر بالإيجاب عليه لتمديد مسيرته بشكل أطول.

إنييستا تحدث في حوار صحفي عن أهم كواليس مشواره الكروي مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، مستغلاً فترة التوقف الحالية لاستعراض العديد من النقاط الهامة.

وقال الإسباني المخضرم عن أزمة كورونا:"الوضع غريب بعض الشيء معنياً وشخصياً، نتواجد هنا في المنزل منذ بضعة أسابيع، آمل أن تمر الأيام لطبيعتها وأن يتحسن كل شيء".

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وأضاف:"لدي خطة فردية بالتدرب عن طريق الفيديو، نقوم بإجراء جلسات أساسية، لحسن الحظ نحن نعيش في جزيرة صغيرة ويمكننا الذهاب للمشي أو الجري".

تأثير كورونا على كرة القدم:"بدون شك سيكون هناك العديد من التغييرات فيما يخص النواحي الاقتصادية والإنفاق على اللاعبين، ما حدث في الماضي ربما لا نراه غداً، على مستوى المجتمع وكرة القدم بشكل محدد، لأن هذه الأشياء تجعلنا ننظر للأمور بشكل مختلف".

بدايته مع برشلونة:"واجهت صعوبات من أنواع مختلفة، اللحظة التي ذهبت فيها إلى هناك انفصلت عن عائلتي في سن الثانية عشر، والمهمة لم تكن سهلة لدخول الفريق الأول".

دور بيب جوارديولا في بداية ظهوره:"أخبرني بعد سنوات أنه كان يراقبني من المدرجات، عشنا لحظات سعيدة معه بعد سنوات سيئة للغاية، لأنه جاء من داخل النادي ويعرف كل شيء عن برشلونة".

إقالة إرنستو فالفيردي:"لا يمكن الفصل بشكل حاسم إذا كانت إقالته سبقت أوانها أم لا، نحن نعيش في عصر كرة القدم تعتمد بشكل كبير على الألقاب، لو فاز بالبطولات لن يعترض أحد على وجوده، والشيء الواضح أن القرار لم يكن سهلاً على النادي، ونتفهم عملهم على مصلحة برشلونة في المقام الأول".

أزمة جوسيب بارتوميو قبل الانتخابات:"سنترك الشكوك عندما تبدأ عملية الاقتراع، وقتها الناس هم من سيحددون هل يشعرون بسعادة وارتياح معه أم لا".

كيكي سيتين وتكرار أسلوب يوهان كرويف:"أسلوبه وأفكاره واضح حول ما يريده من اللاعبين، لا يمكننا الحكم عليه الآن، لقد لعب 12مباراة فقط، مع مرور الوقت سيكون من الممكن التقييم بشكل أفضل".

رحيل راكيتيتش ومقارنته بدي يونج:"لا أحب هذه المقارنات، دي يونج بحاجة للتكيف بشكل أكبر على الأجواء وإيفان لاعب جيد جداً".

تعثر جريزمان:"حالته مشابهة لدي يونج، يحتاج للمزيد من الوقت، لديه موهبة هائلة، وسوف ينتهي به الأمر نحو الفوز وإثبات نفسه بالفريق".

اعتماد برشلونة على الشباب:"أعتقد دائماً أن التوازن هو الخيار الجيد لأي نادي، يجب مراقبة سوق الانتقالات واقتناص المواهب مع عدم إهمال الأكاديمية".

إشادة سيرجيو راموس به:"أحد أفضل الأشياء التي سمعتها على المستوى الشخصي والرياضي، سأظل أتذكره دائما بامتنان له ولكل الأشخاص الذين عاملوني بشكل جيد".

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تجربته في اليابان وافتقاد ديفيد فيا:"أشعر بسعادة كبيرة هنا بعد إنهاء العام الماضي بلقب الكأس، أفتقد فيا بالطبع، حيث كان علينا أن نعيش هذه التجربة الغريبة معاً لبعض الوقت".

الاتجاه لمجال التدريب:"لا تزال الفكرة موجودة، أحاول التعلم من المواقف التي عشتها كلاعب، ولدي فكرة بسيطة عن طريقة اللعب التي أريد انتهاجها لو أصبحت مدرباً، ولكن مازال أمامي الكثير من الوقت للاعتزال".

تشجيع تشافي له على التدريب:"أتحدث معه كثيراً عن هذه الجزئية، وسعيد بما يقدمه في الفترة الحالية، وربما أكون في وضع مماثل بالمستقبل القريب".

رونالدينيو وأزمة السجن في باراجواي:"لم أتحدث معه مؤخراً، الصور والأخبار التي سمعتها عنه تجعلني في غاية الحزن، أتمنى حل مشكلته في أقرب وقت ممكن".

وفي نهاية حواره فتح إنييستا الباب أمام تمديد مسيرته في الملاعب لما بعد نهاية عقده مع فيسيل كوبي في 2021، محاولاً بذل كل ما بوسعه للحفاظ على لياقته البدنية.