إنريكي عن ميسي: الأندية فوق كل اللاعبين

يعتقد أن برشلونة سيستمر في الفوز بالألقاب بعد رحيله

أبدى لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا، رأيه في قضية استمرار ليونيل ميسي مع برشلونة، وتراجعه عن قرار الرحيل خلال الساعات الماضية.

ميسي أعلن رغبته في الخروج من برشلونة، بعد أسابيع من خسارة الفريق 8/2 بدوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونخ، وسط إصرار من النادي الكتالوني على استمراره.

اللاعب خرج في حوار خاص مع "جول"، أمس، الجمعة، لإعلان استمراره مع برشلونة، لرغبته في عدم الوقوف أمام النادي في المحاكم.

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وهو ما قال عنه إنريكي:"إنها قضية حساسة لا أعرف كيف سيكون موقفي وقتها بكل أمانة، ولكني أعتقد أن الأندية فوق كل اللاعبين".

وأضاف:"برشلونة تأسس عام 1899 وهو أحد أفضل الفرق في العالم وفاز بالعديد من الألقاب، هناك علاقة قوية مع ميسي حيث جعل النادي ينمو بشكل كبير، لذلك أتمنى توصلهم لاتفاق يرضي الجميع".

وتابع:"يجب مواجهة الأمر، سيأتي اليوم الذي يتوقف فيه ميسي عن اللعب لبرشلونة، لذلك من الأفضل أن يتم ذلك بشكل ودي، برشلونة كذلك سيستمر في الفوز بالألقاب بدونه".

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وجاءت تصريحات المدرب الأسبق لبرشلونة، قبل مباراة فريقه الحالي إسبانيا مع أوكرانيا، غداً الأحد، في إطار منافسات دوري الأمم الأوروبية.