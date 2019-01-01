برشلونة يعاني من إصابة جونيور فيربو واللاعب يغيب عن مواجهة إنتر

جونيور فيربو لاعب برشلونة يتعرض للإصابة في تدريبات الفريق بالأمس ويغيب عن مباراة إنتر في دوري أبطال أوروبا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي برشلونة عن تعرض لاعبه الشاب جونيور فيربو للإصابة خلال تدريب الفريق الذي أقيم بالأمس في ختام الاستعداد لمواجهة إنتر.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي الكتالوني قبل قليل وأكد من خلاله أن اللاعب سيتغيب عن مواجهة الليلة ضد إنتر بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا".

وكتب النادي في البيان: "جونيور فيربو تم استبعاده من مواجهة اليوم الأربعاء ضد إنتر بسبب الإصابة التي تعرض اللاعب".

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وأضاف: "المدافع شعر بعدم راحة في قدمه اليمنى عقب تدريبات الأمس وخضع للفحوصات صباح اليوم وتأكدنا من وجود مشكلة عضلية".

وكان اللاعب قد سجل لتوه هدفه الأول مع برشلونة في مباراة الجولة السابعة من الدوري الإسباني أمام نظيره خيتافي والتي انتهت بفوز النادي الكتالوني بهدفين نظيفين.

جدير بالذكر أن برشلونة يعاني من إصابات عديدة بالفعل لكنه استعاد مؤخرًا كل من ليونيل ميسي وعثمان ديمبيلي.