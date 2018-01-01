برشلونة يستعيد خدمات أومتيتي

المدافع الفرنسي وموسم صعب مع الإصابات

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير صحفية إسبانية أن مدافع برشلونة صامويل أومتيتي أنهى برنامجه العلاجي في قطر وعاد من جديد للفريق.

ويعاني أومتيتي منذ بداية الموسم من الإصابة على مستوى الركبة والتي أبعدته عن عديد المباريات وسببت نقص في صفوف الفريق الدفاعية.

وقالت "موندو" إن أومتيتي أنهى برنامجاً علاجياً في قطر بعيادات "أسبيتار" بناء على توصية من الجهاز الطبي للمنتخب الفرنسي. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وذكرت الجريدة أن اللاعب سيعود لمدينة برشلونة مساء اليوم، الأحد، وسيتم تقييمه طبياً لمعرفة مدى إمكانية عودته للمشاركة.

كان برشلونة قد تعاقد مع جيسون موريو من صفوف فالنسيا على سبيل الإعارة من أجل تدعيم خط دفاعه في ظل تكرر إصابات أومتيتي وفرمايلن.

وشارك أومتيتي حتى الآن في ثمانية لقاءات فقط مع برشلونة بكل المسابقات هذا الموسم.