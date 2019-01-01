هل يحتفل لاعب برشلونة السابق بالتسجيل في كامب نو؟ ألكاسير يجيب

تعرف على تصريحات ألكاسير حول عودته لكامب نو ورأيه في ديمبيلي ونيمار

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كشف باكو ألكاسير، لاعب بوروسيا دروتموند، موقفه من الاحتفال حال نجح في التسجيل بصفوف برشلونة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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دورتموند وقع مع برشلونة في المجموعة السادسة رفقة إنتر وسلافيا براج.

وقال ألكاسير في حوار مع صحيفة "سبورت" الإسبانية: "أشعر بالثقة أكثر من أي وقت مضى بسبب تألقي في ألمانيا وتسجيل الكثير من الأهداف".

وتابع: "سعيد بعودتي مرة أخرى لمواجهة برشلونة ومقابلة زملائي. سوف تكون مباراة خاصة وأتطلع لها بسعادة وحماس وشغف لتقديم أفضل ما لدي".

لاعب برشلونة السابق أشار إلى أنّه لا يعرف ماذا سيفعل حال سجل هدفًا في كامب نو سواء بالاحتفال أو عدم القيام بأي شيء مؤكدًا احترامه لفترته مع البلوجرانا وجمهور الفريق.

وواصل: "سانشو لاعب صغير بإمكانيات كبيرة ويعرف كيف يتصرف في المباريات البارزة ما أنّه شخص رائع".

وأردف: "لا يوجد أي مشكلة بين لاعبي دورتموند وعثمان ديمبيلي والجميع يتحدث عنه بصورة جيدة للغاية ويتذكرون فترته هناك. لا أعتقد أنّه سيواجه أزمة حينما يأتي إلينا".

واختتم :"نيمار لاعب عظيم وقضيت معه موسمًا كاملًا وهو إنسان رائع وأعتقد أن لا أحد يرغب في الانتقال من نادٍ لنادٍ باستمرار ولكن لا أحد يعرف ما الذي يخبئه المستقبل".

جدير بالذكر أنّ برشلونة حاول استعادة نيمار في الصيف ولكن المفاوضات لم تنجح ليستمر اللاعب في باريس سان جيرمان.