شكوك حول ظهور فاتي مع برشلونة أمام ألافيس

تعرض لإصابة طفيفة خلال مشاركته بالكلاسيكو

كشف نادي برشلونة، اليوم الجمعة، عن إمكانية غياب لاعبه أنسو فاتي عن مواجهة الفريق أمام ديبورتيفو ألافيس في الجولة الثامنة عشر بالدوري الإسباني.

فاتي شارك أمام ريال مدريد في كلاسيكو الأربعاء الماضي والذي انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، حيث دخل كبديل لأنطوان جريزمان في الدقيقة 83.

ومع ذلك تعرض اللاعب لإصابة خفيفة، بعد تدخل من جاريث بيل جناح ريال ضده، لتثار الشكوك حول جاهزيته غداً ضد ألافيس.

[❗ ÚLTIMA HORA] @ANSUFATI tiene una contusión en la cadera. Es baja y la evolución marcará su disponibilidad pic.twitter.com/HeONJfZ0WY — FC (@FCBarcelona_es) December 20, 2019

وأوضح الموقع الرسمي لبرشلونة، أن المهاجم الشاب يعاني من إصابة في الفخذ، قد تبعده عن المباراة الهامة في سباق المنافسة على صدارة الليجا.

محرز: أمم إفريقيا أعادت ثقتي مع مانشستر سيتي

تقارير - فالفيردي لم يرغب في التعاقد مع دي يونج

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لتقييم لحالته خلال الساعات القليلة القادمة، لتحديد موقفه بالتواجد في القائمة المشاركة بالمباراة بناء على رؤية المدرب إرنستو فالفيردي.

ويحتل برشلونة المركز الأول بصدارة الليجا بـ36 نقطة، بفارق الاهداف عن ريال مدريد صاحب المرتبة الثانية، بينما يأتي ألافيس بالمركز الرابع عشر بـ19 نقطة.