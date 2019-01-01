إدارة برشلونة تستبعد مهاجم أرسنال السابق من حساباتها وموراتا في الصورة

إدارة برشلونة تستبعد فكرة ضم كارلوس فيلا من لوس أنجلوس الأمريكي والاسباني ألفارو موراتا يظهر في الصورة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت تقارير صحفية اسبانية اليوم أن فريق برشلونة لا يزال في حيرة من أمره فيما يتعلق بضم لاعب جديد لصفوفه في الهجوم لتعويض رحيل منير الحدادي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن الإدارة قامت باستبعاد كارلوس فيلا مؤخرًا من حساباتها لعدة أسباب.

واستندت إدارة برشلونة على ابتعاد اللاعب عن المنافسة في الأشهر الماضية ولعبه في دوري ضعيف نسبيًا كالدوري الأمريكي لاستبعاده من قائمتها.

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وكان صاحب الـ 29 عام ضمن ترشيحات تعويض النجم الاسباني الشاب منير الحدادي، وسبق له اللعب في ريال سوسيداد من قبل.

وظهر في قائمة ترشيحات برشلونة بحسب ما ذكرت الصحيفة الاسباني ألفارو موراتا مهاجم ريال مدريد السابق وتشيلسي الحالي.

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وذكرت الصحيفة أن ضم اللاعب سيكون صعبًا في ظل رغبته في الحصول على تأكيدات بالمشاركة أساسيًا، وهو ما لن يجده في وجود لويس سواريز.

