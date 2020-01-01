أجويرو يكشف الحالة الوحيدة التي ستدفع ميسي للرحيل

الشكوك ظهرت بشكل كبير حول مستقبل النجم الأرجنتيني هذا الموسم

يؤمن سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، أن مواطنه الأرجنتيني ليونيل ميسي، سيبقى مع برشلونة حتى نهاية مسيرته لو لم تحدث كارثة تدفعه للرحيل.

مستقبل ميسي تصدر عناوين الصحف خلال هذا الموسم أكثر من مرة، بسبب خلافاته مع إدارة برشلونة حول التجديد، وهجومه على إيريك أبيدال السكرتير الفني للنادي بعد انتقاده بعض اللاعبين دون ذكر أسماء.

اللاعب الحاصل على 6 كرات ذهبية، عقده مستمر مع برشلونة حتى 2021، ولم يوقع على العقد الجديد حتى الآن، فما رأي أجويرو؟

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المهاجم الأرجنتيني قال في تصريحات تليفزيونية:"ميسي سيظل أسطورة وأحد أهم الرموز في تاريخ برشلونة، ولكن كل شيء وارد الحدوث في كرة القدم".

وأضاف:"العديد من اللاعبين رحلوا عن برشلونة وهو يظل هناك لأنه يعشق النادي ويشعر بسعادة كبيرة جداً معه ويعتبر البقاء أولويته".

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وتابع أجويرو:"بغض النظر أن أي شيء حدث هذا الموسم، أتوقع استمراره في برشلونة، إذا لم تحدث كارثة تضطره لمغادرة النادي".

يذكر أن ميسي البالغ من العمر 32 سنة نجح في تسجيل 24 هدفاً وصنع 16 بجميع البطولات هذا الموسم مع برشلونة، قبل توقف النشاط بعد انتشار فيروس كورونا.