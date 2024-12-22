احتفالًا بالفوز على برشلونة .. لويس سواريز يفاجئ نجوم أتلتيكو مدريد بتصرفه ضد فريقه السابق!

تعرف على ما فعله سواريز بعد هزيمة برشلونة!

فاجأ النجم الأوروجوياني لويس سواريز نجوم أتلتيكو مدريد، بتصرف ضد فريقه السابق برشلونة، بعد الهزيمة التي تلقاها البلوجرانا مساء أمس السبت.

وخسر برشلونة على يد أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة 18، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وكشف حساب "Atletico Universe" عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن تقديم سواريز مأكولات من مطعمه، لفريق أتلتيكو مدريد بعد الفوز على برشلونة.

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جاء تصرف سواريز على الرغم من لعب سواريز لمدة عامين فقط في أتلتيكو مدريد من 2020 إلى 2022، بينما قضى في برشلونة 6 سنوات من 2014 إلى 2020.

يُذكر أن برشلونة قد خسر صدارة ترتيب الدوري لصالح أتلتيكو مدريد، حيث يتصدر الأخير حاليًا الترتيب برصيد 41 نقطة، بينما تجمد رصيد البلوجرانا عند 38 بالمركز الثاني.