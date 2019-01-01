برباتوف: ميسي ورونالدو لن ينجحا بسهولة في مانشستر يونايتد

البلغاري يؤكد حاجة الفريق لمهاجم جديد..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى ديميتار برباتوف مهاجم مانشستر يونايتد السابق اعتقاده أن ليونيل ميسي نجم برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الحالي لن ينجحا بسهولة في يونايتد بوضعه الحالي.

وقال برباتوف:"الانتقالات الشتوية صعبة والوضع في الملعب أيضاً لا يقدم شكلاً لفريق في الوقت الحالي".

وأضاف:"لا يهم مدى جودة اللاعبين، ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو يمكنهما الذهاب إلى هناك وسيجدان صعوبة لأن الفريق لا ينتج فريقاً".

وأوضح:"حين تبيع اثنين من مهاجميك الأساسيين يجب عليك التعاقد مع واحد على الأقل".

وتابع:"أنتوني مارسيال مصاب في الوقت الحالي ولا يوجد أي لاعب معروف بقوته أمام المرمى في الفريق".

يذكر أن كريستيانو كان لاعباً لمانشستر يونايتد بين 2003 و2009 قبل انتقاله إلى ريال مدريد.