برباتوف: العنصريون جلبوا لنا العار يجب حرمانهم من كرة القدم مدى الحياة

مباراة إنجلترا وبلغاريا يوم الإثنين الماضي شهدت أحداثاً مؤسفة

فيسبوك تويتر بلال محمد

انتقد أسطورة كرة القدم البلغارية ديميتار برباتوف، ما حدث من جمهور منتخب بلاده أمام المنتخب الإنجليزي يوم الإثنين الماضي.

وشهدت مباراة إنجلترا وبلغاريا يوم الإثنين الماضي في التصفيات المؤهلة إلى اليورو القادم، هتافات عنصرية من الجمهور البلغاري تجاه لاعبي إنجلترا.

وقال برباتوف حول تلك الواقعة: "في كل دولة يوجد أشخاص سيئون، وتواجد أولئك الأشخاص للأسف في الملعب أمام إنجلترا".

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وواصل: "هؤلاء الأشخاص لا يستحقون الذهاب إلى المباريات ومشاهدة كرة القدم، بالنسبة لي يجب منعهم من دخول الاستاد مدى الحياة، وليس فقط في كرة القدم، بل في كل الرياضات".

وتابع: "أتمنى أن تقوم حكومتنا بعملها وتمنع دخولهم الملاعب، لقد جلبوا العار لنا".

وواصل: "لا يمكنني تقبل النقد الذي تلقته بلغاريا بأكملها، مجرد 50 شخصاً لا يمثلون أمتنا، نحن لسنا بعنصريين".