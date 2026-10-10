«براين، مُت» .. لاعب بايرن ميونخ يهدد بالقتل في الليجا

أثار برايان زاراجوزا غضب جماهير الأرض بطريقة احتفاله بعد تسجيله أول أهدافه هذا الموسم في التعادل 1-1 بين إسبانيول برشلونة وملقة مساء يوم الجمعة، ثم أصبح هدفًا لإساءات بذيئة. وكان ذلك أحد أبرز موضوعات النقاش بعد صافرة النهاية في ملعب لاروسالِيدا.

بدأت الواقعة في الدقيقة الثالثة عشرة، حين تجاوز زاراجوزا اثنين من المنافسين وسدّد كرة رائعة في الزاوية القريبة. ثم احتفل بجنون أمام مدرجات جماهير مالقة مباشرة. وكان ذلك بوضوح أمرًا مرفوضًا تمامًا بالنسبة للمشجعين، نظرًا لأنه وُلد في مدينة ملقة.

بعد ذلك تجاوز بعض المشجعين الحدود بإساءات بذيئة. وازدادت الأمور سوءًا عندما اشتبك لاعب بايرن المُعار لاحقًا مع أحد المنافسين داخل أرض الملعب، إذ كان يُسمع بوضوح من المدرجات هتاف "برايان، مُت".

ربما فسّر المشجعون الاحتفال على أنه رسالة إلى ملقة، الذي اختار عدم التعاقد معها قبل بضع سنوات رغم منحه فرصة اختبار. وقد نفى اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا عبر DAZN أن يكون قد قصد ذلك قائلًا: "لم تكن رسالة إلى المتفرجين. أحترم النادي، لكنني لم ألعب هنا قط ولم أسجّل منذ فترة طويلة، وعندما أسجّل هدفًا سأحتفل به". وقال إن الاحتفال كان من أجل زوجته وابنه. وإذا شعر أي شخص بالإهانة من ذلك، فإنه "يعتذر"، كما قال المهاجم. لكنه أضاف أن هتافات المشجعين كانت "خطأً".

أصرّ اللاعب على أنه يحترم ملقة، "لأنه نادي مدينتي، لكن إذا سجّلت هدفًا، فلماذا لا يُسمح لي بالاحتفال؟ لا أفهم الغضب الموجّه نحوي". وأضاف أنه في النهاية "لم يرتكب أي خطأ". كما أنه لم ينسَ تمامًا رفض ملقة له في الماضي قائلًا: "كان بإمكاني أن ألعب هنا، لكنهم لم يرغبوا بي قط. لقد أخطأوا".

وانتهت عودته إلى مسقط رأسه بنهاية مريرة، ليس فقط بسبب الإساءات، بل أيضًا بسبب هدف التعادل المتأخر لملقة. ففي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ألغى أدريان نينيو هدف زاراجونا. وقال الأخير: "إنه أمر سيئ، سيئ للغاية. نعود إلى بيوتنا بمذاق سيئ جدًا، لأن الهدف جاء عمليًا مع آخر لمسة في المباراة". ويحتل إسبانيول حاليًا المركز الحادي عشر في الترتيب، فيما يأتي ملقة في المركز قبل الأخير.

إلى متى يمتد عقد برايان زاراجوزا مع بايرن ميونخ؟

يلعب الإسباني على سبيل الإعارة في إسبانيول قادمًا من بايرن ميونخ منذ الصيف الماضي. ولم يتمكّن من فرض نفسه في ميونخ منذ انتقاله في يناير 2024. ولم يخض سوى سبع مباريات رسمية بقميص بايرن ميونخ إجمالًا. وبما أن النادي لم يجد من يرغب في ضمه بشكل دائم خلال فترات الانتقالات الماضية، فإنها لا يزال مرتبطًا بعقد في زابينر شتراسِه يمتد حتى 2029.

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ومنذ صيف 2024 وهو معار باستمرار، إلى أوساسونا وسلتا فيجو وروما. وتتضمن الصفقة الحالية مع إسبانيول التزامًا بالشراء يدخل حيّز التنفيذ بموجب شروط معينة.

لكنه أوضح الأسبوع الماضي عبر As أنه "لن يندم أبدًا" على انتقاله إلى بايرن ميونخ. وأرجع فشله هناك إلى "عوامل عديدة"، موضحًا: "كنت شابًا في العشرين من عمري انتقل إلى بايرن ميونخ، أحد أفضل الأندية في العالم إن لم يكن الأفضل. وفي مركزي كان هناك موسيالا، الذي كان بالنسبة لي في ذلك الوقت الأفضل في العالم، ثم أيضًا ساني، جنابري، كومان، ويمكنني أن أذكر ألفًا آخرين".

وتابع: "كنت قادمًا للتو من دوري الدرجة الثانية، ولم ألعب سوى عشر مباريات في دوري الدرجة الأولى، ثم جاء بايرن ميونخ. هذا ليس سهلًا: اللغة، المناخ، الطعام، والخروج من منطقة الراحة. لا أعتقد أنني فشلت بسبب مستواي الكروي. أعتقد أن السبب كان الظروف. لقد كانت خطوة كبيرة جدًا في مسيرتي، لم أكن مستعدًا لها بعد".