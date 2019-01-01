براهيم دياز: أود البقاء في ريال مدريد

نجم ريال مدريد الصاعد براهيم دياز يتحدث عن مستقبله وعن المدرب زين الدين زيدان

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أكد براهيم دياز، لاعب ريال مدريد، رغبته الاستمرار في صفوف النادي الملكي وعدم التفكير في خيار الرحيل ولو على سبيل الإعارة خلال الفترة المقبلة.

وشارك براهيم دياز أساسيًا أمام ريال سوسيداد وسجل هدفًا رائعًا، وذلك بعد أسبوعين فقط من مشاركته الأساسية الأولى أمام خيتافي.

وقال براهيم في تصريحات صحفية: "أحاول دائمًا تقديم الأفضل في كل مباراة وبالتدريبات حتى أحجز لنفسي مكانًا في كتيبة ريال مدريد".

وتابع: "أنا راضي بالمستوى الذي ظهرت به ضد ريال سوسيداد لكنني كنت أرغب لو حقق الفريق الفوز وعدنا بالنقاط الثلاثة".

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٣ مايو ٢٠١٩

واختتم: "أنا هنا في أفضل فريق في العالم وأود التأكيد على أنني أمتلك الكثير لأقدمه لريال مدريد وسوف أفعل ذلك".

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جدير بالذكر أنّ براهيم دياز انضم إلى صفوف ريال مدريد في يناير الماضي ولم يحصل على فرصة مع سانتياجو سولاري.