الانتقالات

براهيمي يصل إلى قطر استعدادًا للانضمام للريان

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نادي الريان القطري يعلن عن وصول ياسين براهيمي نجم منتخب الجزائر استعدادًا للانضمام لصفوفه مع بداية الموسم الجديد.

 

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي الريان القطري عن وصول النجم ياسين براهيمي لاعب منتخب الجزائري من أجل الانضمام لصفوفه بداية من الموسم المقبل.

جاء هذا في بيان مقتضب نشره النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر".

وكتب النادي في البيان: "اجرى الدولي الجزائري ياسين براهيمي لاعب بورتو الفحص الطبي بمستشفى اسبيتار، وذلك تمهيدا للتوقيع للرهيب".

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وأضاف: "براهيمي الحاصل مؤخرا على لقب كأس الأمم الأفريقية رفقة الجزائر سيلتحق بكتيبة الرهيب عقب التوقيع".

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كما أعلن النادي عن خضوع اللاعب الكوري لي جايك للفحص الطبي أيضًا تمهيًدا للانضمام لصفوف الفريق خلال الموسم الجديد.

جدير بالذكر أن فريق الريان يخوض معسكر إعدادي حاليًا في مدينة جيريز بإسبانيا تمهيدًا لمنافسات الموسم المقبل، كان قد انطلق قبل يومين فقط.

 

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