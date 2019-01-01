برانكو يعطي أملًا للعائدين من الإعارات لأهلي جدة
كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن برانكو المدير الفني الجديد لأهلي جدة قد اتخذ قرار بشأن اللاعبين العائدين من الإعارات.
وكان برانكو قد تولى تدريب أهلي جدة مؤخرًا، بعد تولي أحمد الصائغ رئاسة النادي الراقي بالتذكية خلال الانتخابات التي أقيمت مؤخرًا.
ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن برانكو سيعطي فرصة للاعبين العائدين من إعارات خلال الصيف الحالي.
وسيقوم برانكو للوقوف على مستوى اللاعبين ويقرر من سيستمر مع الفريق أو من سيتجدد إعارته أو الرحيل نهائيًا عن النادي.
وتنطلق تحضيرات الموسم الجديد، يوم 29 يونيو الجاري في جدة، حيث سيشارك جميع العائدين في المرحلة الأولى من التحضيرات التي ستنتهي 4 يوليو المقبل.
إقرأ أيضًا - لماذا قد يُعاني المنتخب المصري لتكرار إنجاز أمم أفريقيا 2006؟
ويسعى الأهلي في الموسم الجديد للمنافسة على الألقاب بعد خروجه خالي الوفاض في الموسم الحالي، حيث ينافس فقط على دوري أبطال آسيا.
المدافع الصلب - المدافع الهداف— جول مصر (@goaleg) June 21, 2019
قُل عنه كيفما تشاء👌
🇪🇬 محمود علاء أمام زيمبابوي :
⏱️لعب 90 دقيقة
👕شتت الكرة : 6 مرات
👊اعترض الكرة : 4 كرات
🚷افتكاك الكرة : 2 افتكاك ( بلغت الدقة 100%)
👟مرر : 55 تمريرة ( بلغت الدقة 84.6%)
⭐️ @MahmoudAlaa حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة. pic.twitter.com/rotaZAS18m