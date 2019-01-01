برانكو يطالب لاعبي الأهلي بإظهار روح الانتصار عقب رباعية الهلال

الراقي تلقى هزيمة قاسية في الكلاسيكو في بداية موسمه الجديد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

عقد الكرواتي برانكو؛ المدير الفني للأهلي السعودي، اجتماعًا باللاعبين اليوم الأربعاء، على هامش المران، للحديث حول هزيمة الفريق أمام الهلال.

الراقي تلقى هزيمة أمام الزعيم أمس الثلاثاء، برباعية مقابل هدفين، على ملعب الجوهرة، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وطالب الكرواتي خلال الجلسة، اللاعبين بضرورة تلافي الأخطاء خلال لقاء الإياب، مشددة على ضرورة تجاوز تبعات الهزيمة واستعادة التوازن سريعًا وإظهار روح الانتصار.

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وأوضح برانكو بعض الأخطاء الفنية التي ارتكبها اللاعبين خلال الكلاسيكو، مع شرح النهج الفني المطلوب تنفيذه خلال الفترة المقبلة.

مران الليلة حضره منصور بن مشعل؛ المشرف العام على قطاع الكرة، رفقة أحمد الصائغ؛ رئيس النادي.

يذكر أن لقاء الإياب بين الأهلي والهلال من المقرر أن يقام في 13 من الشهر الجاري، على ملعب جامعة الملك سعود.