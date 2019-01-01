برانكو يجتمع مع السومة لحسم مستقبله مع الأهلي

السومة ما بين الرحيل عن الأهلي والبقاء

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

اجتمع المدرب الكرواتي لنادي أهلي جدة برانكو بالنجم الدولي السوري عمر السومة قبل الحصة التدريبية المخصصة لليوم السبت.

وكان السومة قد درس بالفعل الرحيل عن صفوف أهلي جدة خلال ما تبقى من موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وقبل تدريبات النادي الأهلي اليوم، اجتمع المدرب الكرواتي برانكو مع عمر السومة بشكل منفرد قبل أن يقود تدريبات المجموعة بشكل طبيعي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 17, 2019

وعلى ما يبدو فإن إدارة الأهلي ومدربه يريدون أن يستمر عمر السومة مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وكان السومة قد لعب بقميص الأهلي في المواسم الأخيرة ولعب دورًا هامًا في جميع النجاحات التي قام بها الفريق.

إبراهيم غالب يواصل غيابه عن تدريبات الفيصلي

يذكر أن الأهلي المصري يعد أحد أبرز الوجهات المحتملة لعمر السومة في حال قرر الرحيل عن المملكة العربية السعودية.