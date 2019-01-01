برانكو يتحدث عن الهزيمة أمام الوحدة.. ورد فعله بعد قرار الإقالة

الأهلي يقيل برانكو بعد السقوط أمام الوحدة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني السابق لأهلي جدة السعودي، عقب مواجهة فريقه أمام الوحدة والتي أطاحت به من منصبه بسبب الهزيمة.

وكان الأهلي قد تلقى هزيمة أمام الوحدة بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الجوهرة المشعة".

وقال برانكو في تصريحات صحفية بنفس توقيت إعلان إقالته من تدريب أهلي جدة: "مبروك لنادي الوحدة المباراة، أقدم الاعتذار للجماهير والإدارة، وأتقدم لهم بالشكر على دعمهم المستمر لي".

وأضاف: "تعرضنا أمام الوحدة لسوء حظ كبير، وكنت متأكدًا أن المباراة كانت ستكون قوية للغاية، وهذا تأثير فترة التوقف الدولي على الفريق".

وتابع برانكو: "قمت بتوجيه اللاعبين بتلافي بعض الأخطاء ودرسنا الوحدة في اللقاء السابق ولكنهم وقعوا بأخطاء في الشوط الأول بشكل كبير".

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وكان منصور بن مشعل المشرف العام على الفريق قد أعلن إقالة برانكو من منصبه عقب السقوط أمام الوحدة بالهزيمة خلال الجولة الثالثة من الدوري السعودي، حيث خرج المدرب من المؤتمر الصحفي غاضبًا عقب إبلاغه بالقرار.