برانكو يكشف: حتى الآن لم يخبرني مجلس الأهلي بالإقالة

المدرب الكرواتي لم يقود الراقي سوى في خمس مباريات، لكنها تسببت في وداعه لدوري الأبطال وخسارة خمس نقاط بالدوري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش؛ المدير الفني للأهلي السعودي، أنه لم يتلق بعد خبر إقالته بشكل رسمي من مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد الصائغ، رغم إعلان الخبر عبر وسائل الإعلام.

وكان الجهاز الإداري للراقي قد أعلن أول أمس السبت، إخطار الأمير منصور بن مشعل؛ المشرف العام على الكرة بالنادي، لهم بإقالة الكرواتي عقب تلقي الهزيمة أمام الوحدة مباشرةً.

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الراقي هُزم أمام العنابي بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ليجمع أربع نقاط فقط خلال أول ثلاث مباريات له بالموسم.

وقال برانكو، في تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "لم يصلني إلى الآن أي إخطار بالإقالة، أنتظر أن يتواصل وكيل أعمالي مع مجلس الإدارة ومن ثم إخباري".

برانكو تولى المسؤولية الفنية للأهلي فور تنصيب الصائغ رئيسًا للنادي قبل أشهر، وخلال هذه الفترة قاد الفريق في خمس مباريات، فاز في اثنين، وخسر اثنين، وتعادل في واحدة.

وتسبب الكرواتي في الإطاحة بالراقي من دوري أبطال آسيا بعد تلقي الهزيمة أمام الهلال برباعية مقابل ثلاثة أهداف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ16.