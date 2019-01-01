برانكو إيفانكوفيتش يصل إلى جدة لبداية مشوار جديد مع الأهلي

المدير الفني صاحب الخبرات الطويلة في الملاعب الآسيوية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

وصل منذ قليل المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب النادي الأهلي السعودي الجديد إلى جدة من أجل بدء مشواره مع الراقي رسميًا.

وكانت إدارة النادي الأهلي قد تعاقدت مع المدير الفني صاحب الخبرات الطويلة في الملاعب الآسيوية من أجل قيادة الفريق خلال الموسم المُقبل.

إيفانكوفيتش وصل رفقة الطاقم الفني المساعد له إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وكان في استقباله المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي الأستاذ أحمد بامعوضه، ومدير الفريق الأول الكابتن ماجد الطويرقي.

تقارير مقربة من الراقي أشارت إلى أن برانكو طالب مسؤولي الأهلي بالتريث في البحث عن لاعبين جُدد من أجل تحديد احتياجات الفريق أولاً.

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👇https://t.co/NK5MhXTGco pic.twitter.com/ywIMshFpaC — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 27, 2019

المدير الفني الجديد للراقي ينوي الوقوف على إمكانيات اللاعبين المحليين والأجانب المسجلين في قائمته عن قرب مع انطلاقة التحضيرات للموسم الجديد قبل اتخاذ القرار النهائي.

الأهلي يبدأ التحضيرات للموسم الجديد بشكل رسمي والتي حدد موعد عودة اللاعبين لها يوم السبت المقبل الموافق 29 من شهر يونيو الجاري.

برانكو إيفانكوفيتش يصل إلى جدة لبداية مشوار جديد مع الأهلي

يُذكر أن برانكو صاحب لـ56 عامًا قد سبق له أن درّب كلاً من: دينامو زغرب الكرواتي، الاتفاق، والوحدة الإماراتي، وشاندونغ لونينغ الصيني، بلوغاً إلى محطة بريسبوليس، إذ استطاع تحقيق لقب الدوري ست مرات طوال مسيرته التدريبية؛ مرتين مع دينامو زغرب، ومع شاندونغ لونينغ، وثلاث مرات مع بريسبوليس.