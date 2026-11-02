من تحدي رونالدو إلى مزاح الفراج مع ماجد عبدالله .. برامج السعودية و"مصالحة الأساطير" عرض مستمر!

باتت هناك ظاهرة مؤخرًا في البرامج الرياضية السعودية، تتمثل في "التراجع ومصالحة الأساطير"، ولا أقصد هنا بالضرورة، التراجع عن إساءة أو ما إلى خلافه، ولكن قد نجد اختلافًا في التوجه، أو التطييب بكلمات من أجل تلطيف الأجواء مع أسطورة كروية.

من ماجد عبد الله إلى كريستيانو رونالدو، ورسائل إشادة تتكرر مع الحلقات، تعطي برهانًا بوجود حالة من التراجع، عن موقف سابق، قد يكون أثار أزمة مع أسطورة كروية، أو اعترافًا ضمنيًا بخسارة رهان.

وليد الفراج وماجد عبد الله

كي أوضح لك أكثر عزيزي القارئ، دعنا نشاهد حلقات الإعلامي وليد الفراج، والتي تحمل إشادات مكثفة بأسطورة النصر ماجد عبد الله.

المباريات التالية باختاكور دوري أبطال آسيا النخبة 08:45 النصر شاهد

لنعد إلى مارس الماضي، حينما نفى وليد الفراج، رفض ماجد عبد الله إجراء مقابلة مع مراسل برنامجه آنذاك "أكشن مع وليد"، خلال حضور حفل إفطار جماعي لجمعية أصدقاء اللاعبين، فيما ردّ الإعلامي عبد العزيز العصيمي، بكلمات من أسطورة النصر، أكد خلالها رفضه لإجراء مقابلة مع البرنامج بالفعل، وأنه ضد أي برنامج يحمل إسقاطات ضد النصر.

هذا الأمر عاد مؤخرًا، حينما تحدث وليد الفراج عن تيفو جماهير النصر، في مباراة الخلود، والذي تضمن الاحتفال بذكرى تأسيس النادي الحادي والسبعين، من خلال وضع صورتي ماجد عبد الله وكريستيانو رونالدو.

وحول ذلك، علّق المحلل الرياضي عماد السالمي، على هدف كريستيانو رونالدو الرائع، بقوله "رونالدو شاهد ماجد عبد الله في التيفو فسجل هدفًا خرافيًا بالرأس"، ليردّ الفراج بطرفة "يا سلام".

هذا الأمر تم تفسيره بأنه محاولة من برنامج الفراج، للتقرّب من ماجد عبد الله، فيما فسّر آخرون بأن رد فعل الفراج على تصريح السالمي، يشير إلى تقليله من أسطورة النصر، ليخرج الإعلامي الشهير ويحسم الجدل عبر برنامج "روتانا سبورت"، إن الأمر لم يكن أكثر من طقطقة وأنه يحترم ماجد عبد الله، مطالبًا الجماهير بألا يكونوا حساسين، فيما أغدق الناقد محمد شنوان العنزي، عبر البرنامج، بالمديح، للهداف التاريخي للنصر، بقوله "ماجد أول وماجد آخر، أهداف وبطولات مفاخر".

محمد الدعيع وكريستيانو رونالدو

إذا أردت أن تشاهد ردود الأفعال تجاه حلم كريستيانو رونالدو في الوصول إلى 1000 هدف، لن تجد أكثر من محمد الدعيع، أسطورة الهلال، وتصريحاته المتكررة في هذا السياق، خلال ظهوره عبر برنامج "دورينا غير".

الدعيع أكثر من الحديث حول حلم رونالدو، متحديًا إياه بأن يصل إلى الألف هدف، قبل نهاية الموسم، ثم تجده يتراجع ويؤكد أن كريستيانو قادر بالفعل على كسر هذا الحاجز، ثم يصفه بأنه مدرب داخل المستطيل الأخضر، والعمر ليس مقياس حينما يكون مركزه رأس حربة، وأنه لاعب خبرة ويعرف متى يضغط على خصمه، ويعود لتحديه من جديد، ثم يؤكد أنه يتمنى للدون أن يحقق الرقم في دوري روشن السعودي، رغم أن حديثه لم يخلُ أيضًا من بعض السخرية تجاه هاتريك رونالدو أمام الخلود، من حيث سهولة تسجيلها، فضلًا عن التنويه بأن النصر إذا ما تعاقد مع مهاجم آخر في الشتوية، فهذا سيؤثر على حظوظه في تحقيق هدفه الكبير، إلا أنه أكد على أمنيته بأن يتمكن كريستيانو من الوصول للألفية.

كلمة أخيرة..

رغم أن ظاهرة التراجع في الإعلام ليست بثقافة جديدة، إلا أن تكرار النغمة أو ما تشهده البرامج من رسائل "تطييب" من الحين للآخر، ربما تجعلنا نتحدث عن هذا الاتجاه في بعض البرامج السعودية، وتظل القيمة والقامة محفوظة للجميع.