براد جونز : الدوري السعودي حقق طفرة كبيرة ولم أتوقع هذا الحضور الجماهيري

هناك العديد من اللاعبين تواصلوا معه بالفعل بمجرد تواجده مع النصر

أكد الحارس الأسترالي براد جونز، حارس فريق النصر لكرة القدم، على القيمة الكبيرة للدوري السعودي للمحترفين، والذي أصبح يشهد منافسة قوية جدًا بتواجد العديد من المحترفين.

وفي تصريحات صحفية أكد جونز أن هناك العديد من اللاعبين تواصلوا معه بالفعل بمجرد تواجده مع النصر للاستفسار منه حول إمكانية التواجد في الدوري السعودي.

وأضاف جونز : "الأندية السعودية تمتلك عددًا كبيرًا من الجماهير، فكل المباريات هنا تجد فيها حضورًا مميزًا في المدرجات، وبالتأكيد هذا الأمر يُزيد من قيمة المسابقة".

وواصل جونز : "فوجئت بعدد المشجعين الذين يحرصون على حضور المباريات هنا، وكانت مفاجأة لطيفة وشيئا ممتعًا، السعوديون متحمسون لكرة القدم وهذا يوجد ضجة حول الدوري والفرق المشاركة".

وردًا على تواجد اللاعبين الأجانب قال : "زيادة المواهب الأجنبية في الدوري السعودي ساعد في نمو الدوري وزيادة شعبيته وقيمته، وسترى في دوري أبطال آسيا، أن الفرق السعودية كانت جيدة الأداء، وهذا يدل على قوة المنافسة".

وتوقع الحارس الأسترالي تواجد عدد كبير من اللاعبين الأستراليين في المستقبل القريب بمنافسات الدوري السعودي نظرًا لقيمة المسابقة.

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وفي نهاية تصريحاته استشهد الحارس بتواجد لاعبين كبار في فريقه أمثال نورالدين أمرابط، والنيجيري أحمد موسى، اللذان تركا اللعب في أوروبا لكنهما لم يفقدا في المقابل موقعيهما دوليًا.