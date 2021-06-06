جونز والعويس والبخاري .. من يستحق أن يصبح "سد النصر المنيع؟

من الأفضل بين جونز والعويس والبخاري؟

عانى فريق نادي النصر خلال بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، في ظل تذبذب مستوى الحارس الأسترالي برادلي جونز، وهو الأمر الذي كلف الفريق الأصفر خسارة بعض النقاط المهمة في مسيرة الفريق، مما دفع مسؤولي العالمي للتفكير في التعاقد مع حارس مرمى جديد، ليبدأ الاهتمام بحارس الأهلي محمد العويس.

وانتشرت أخبار خلال الفترة الماضية، حول اهتمام نادي النصر بالتعاقد مع محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي المصري، بالإضافة إلى التفكير في التعاقد مع العويس حارس الأهلي السعودي.

ولكن المدرب البرازيلي مانو مينيزيس كان له رأي آخر، وهو عدم الحاجة لحارس مرمى، في ظل تألق أمين البخاري، حارس النصر المعار لصفوف نادي العين، والذي قدم مستوى مميز للغاية خلال الموسم الماضي.

ونستعرض سويًا، من هو الأفضل في خيار لنادي النصر خلال الفترة القادمة، هل استمرار جونز أم التعاقد مع العويس أم إعادة البخاري؟ هذا ما سنتعرف عليه خلال السطور التالية:

برادلي جونز

الحارس الأسترالي صاحب الـ39 عامًا، قدم أداءً مميزًا خلال الموسم الماضي، حيث كان واحدًا من أهم وأبرز العناصر بصفوف الفريق خلال السنوات الماضية، ولكن شهد مستواه الموسم الماضي تراجعًا كبيرًا.

قد يكون التراجع سببه عامل السن، بعد اقترابه من سن الـ40 عامًا، بالإضافة إلى تراجع مستوى مدافعي الفريق، وأصبح رحيله عن صفوف الفريق مطلبًا من جماهير الفريق وبعض مسؤولي النادي.

لعب برادلي جونز خلال الموسم الماضي ببطولة الدوري السعودي 24 مباراة، استقبل فيها 32 هدفًا، تصدى لـ51 كرة، وأخرج 6 كرات خطيرة من عرضيات، وأمسك بالكرة 6 مرات فقط.

واجه برادلي 8 ركلات جزاء، تصدى لواحدة، واستقبل 6 بينما الركلة الثامنة تم تسديدها خارج المرمى، وخرج من 5 مباريات بشباك نظيفة بدون استقبال أهداف.

محمد العويس

يقدم العويس صاحب الـ29 عامًا أداءً مميزًا رفقة النادي الأهلي، وهو ما دفع الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة هيرفي رينارد، للاستعانة به بشكل أساسي مع الأخضر.

وبالرغم من تراجع نتائج الأهلي خلال الفترة الأخيرة ببطولة الدوري، إلا وأن العويس يعد واحدًا من أفضل عناصر الراقي، حيث تألق في الكثير من المباريات.

لعب العويس مع الأهلي ببطولة الدوري الموسم الماضي في 21 مباراة، استقبلت شباكه 44 هدفًا، وتصدى لـ72 كرة، وأخرج 9 كرات عرضية خطيرة، وأمسك بالكرة في 8 مرات.

واجه العويس 12 ركلة جزاء، تصدى لواحدة فقط، استقبل 11 ركلة جزاء، ولم يخرج إلا بمباراة واحدة بشباك نظيفة، في ظل معاناة فريقه الدفاعية خلال الموسم الماضي.

أمين البخاري

الحارس الشاب لنادي النصر، والذي تمت إعارته إلى نادي العين، بالرغم من هبوط فريقه إلا وأنه قدم أداء مميز للغاية خلال الموسم الماضي ببطولة الدوري السعودي.

وبعد المستوى الرائع الذي قدمه، استقر مينيزيس المدير الفني للنصر، على إعادة الحارس صاحب الـ24 عامًا، من أجل الاعتماد عليه بشكل أساسي، بدلًا من التعاقد مع حارس جديد.

لعب البخاري 21 مباراة ببطولة الدوري رفقة العين، تلقى فيهم 41 هدفًا، تصدى لـ59 كرة، وأخرج 16 كرة عرضية بنجاح، وأمسك بالكرة في 20 مناسبة.

وواجه بخاري 10 ركلات جزاء، تصدى لـ4 ركلات منهم، وتلقى 6 أهداف من ركلات جزاء، وخرج بـ3 مباريات فقط بشباك نظيفة، واستطاع أن يقدم أداء مذهل.

ما هو الخيار الأفضل لنادي النصر؟

بعد استعراض ما قدمه الثلاثي جونز والعويس والبخاري، تبين أن الأفضل لفريق نادي النصر، هو الحارس الشاب أمين بخاري، في ظل تألقه وتقديمه لأداء رائع رفقة العين.

يستحق البخاري أن يحصل على فرصة كاملة للمشاركة، ويجب أيضًا عدم استمرار الأسترالي برادلي جونز، والاستفادة بمقعده بالتعاقد مع لاعب أجنبي في مركز آخر.

هذا بالإضافة إلى أن التعاقد مع محمد العويس أصبح أمرًا صعبًا للغاية، في ظل ارتباطه بعقد مع ناديه الأهلي، بالإضافة إلى تمسك الإدارة باستمراره مع الراقي.

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