برادلي: اعتقدت أن رأسي سيُقطع في مصر وأحب أبو تريكة وصلاح

مدرب منتخب مصر السابق يروي ما حدث في الخسارة من غانا بستة أهداف مقابل هدف.

أكد الأمريكي بوب برادلي، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، على أن محمد صلاح من أفضل 3 لاعبين قام بتدريبهم في تاريخه، متحدثًا أيضًا عن الخسارة من غانا بستة أهداف مقابل هدف، وعن علاقته بلاعب الأهلي السابق محمد أبو تريكة.

برادلي كان قد تلقى خسارة مع منتخب مصر بستة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم 2014، بالتصفيات الإفريقية التي أقيمت في 2013.

وقال برادلي خلال تصريحات لموقع "سبورتس إنسترايتد" الأمريكي: "يعد محمد صلاح واحدًا من أفضل 3 لاعبين قمت بتدريبهم في تاريخي، بعد هريستو ستويتشكوف، وقبل يوري دجوركاييف، فهو يشبه الأول لقدرته على القدوم من الأطراق للعمق وقوته وسرعته، وقدمه اليسرى، وقمت بإطلاع اللاعب المصري على مشاهد لستويتشكوف وأخبرته بأشياء وراء تفوقه".

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المدرب الأمريكي تحدث عن أبو تريكة، حيث قال: "يعد أفضل قائد قمت بتدريبه، هذا بجانب أنه أفضل لاعب، وفي بداية مشواري مع المنتخب المصري لم أضمه، ولكنه استطاع أن يعود للمشاركة مع فريقه وتحدثت معه بعد حادث بورسعيد، وطلبت منه الاستعداد للمشاركة مع المنتخب".

بوب برادلي تابع: "أبو تريكة جاء لي إلى الفندق، وأحضر معه قميص كأس العالم 2014، وفي نهاية اجتماعنا قلت له لا أعلم هل ستشارك مع المنتخب 90 أو 45 دقيقة، ولكن أريدك معنا في هذا العمل، وكان رائعًا واستعاد مستواه البدني".

كما تحدث برادلي عن الخسارة التي تلقاها مع منتخب مصر بنتيجة 6-1 أمام غانا، حيث قال: "هذه أسوأ مبارياتي، لأن كان هناك ضغوطًا كثيرة على اللاعبين، وكل شيء كان ضدهم، والمباراة الوحيدة التي تعبر عن الموقف هي مباراة البرازيل وألمانيا بكأس العالم 2014".

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وأردف: "الأمر كان غريبًا كان الأمر يجب أن يتحول لمعركة نارية، ولكن حدثت قصة مهمة، في الحافلة التي كانت متوجهة إلى الفندق أدرك أن اللاعبين سيعودون إلى غرفهم وسينتهي كل شيء، ولكني طلبت منهم أن نلتقي في الطابق الذي به كل غرف اللاعبين، وأخربتهم بأنني فخورًا بهم، وأعرف مقدار حبهم لبلدهم، ولم يكونوا في حالتهم خلال تلك المباراة".

المدير الفني لمنتخب مصر السابق واصل: "قلت أيضًا للاعبين أمامنا فرصة صغيرة أمام غانا، والأقرب هو أن رأسي سوف يقطع بعد العودة إلى مصر، سوف أقاتل بجنون لأكون بجانبكم مرة أخرى، وسنقوم بكل شيء بعد هذه المباراة، لكي نقلب النتيجة".

واختتم برادلي تصريحاته قائلًا: "المصريون هم حقًا رائعون، كل شخص منهم لديه مشاعر ويقول أنني كنت معهم في وقت صعب للغاية، وأنهم يعلمون بأنني قدمت كل شيء من أجل البلد، وهم شعب فخور وعاطفي جدًا".

يذكر أن منتخب مصر تلقى خسارة من غانا بستة أهداف مقابل هدف ذهابًا، ليفوز في مباراة الإياب بهدفين مقابل هدف، ويحصل منتخب النجوم السوداء على بطاقة الصعود إلى كأس العالم 2014 التي أقيمت في البرازيل.