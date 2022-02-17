براتب يفوق ميسي.. باريس سان جيرمان يمنح مبابي عرضًا "لا يقبل النقاش"

سيضع مسؤولو باريس سان جيرمان عرضًا "لا يقبل النقاش" على طاولة كيليان مبابي في الساعات المقبلة من أجل التجديد.

وتتزامن أنباء العقد الأسطوري الذي يخطط له النادي الفرنسي، مع ما قيل أن مبابي قد لا يتجه لريال مدريد في الصيف المقبل.

شبكة "RMC Sports" أشارت إلى أن باريس ينوي منح مبابي الراتب الأعلى في الفريق، وفي العالم كله.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن ليونيل ميسي هو صاحب الراتب الأعلى في باريس، ويقدر بحوالي 42 مليون يورو سنويًا.

باريس سان جيرمان يستعين برؤساء فرنسا للإبقاء على مبابي!

المفاوضات بين النادي الفرنسي ومحيط مبابي بالفعل بدأت، والرغبة ملحة للغاية لإدارة ناصر الخليفي للإبقاء على مبابي بأي ثمن.

في الوقت نفسه، موقف اللاعب لا يزال ضبابيًا، إذ يفضل حاليًا التركيز على تحديات باريس وتقديم أفضل ما عنده ثم اتخاذ القرار النهائي بعد نهاية الموسم.

ومن المقرر أن يلتقي باريس سان جيرمان مع ريال مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بأول أسابيع شهر مارس المقبل، بملعب سانتياجو برنابيو.

مبابي، نجح في منح فريقه الأفضلية بهدفه الرائع في اللحظات الأخيرة من مباراة الذهاب بملعب حديقة الأمراء.