بذكريات المباراة التاريخية أمام ريال مدريد - تسريب قميص بايرن ميونخ الجديد

تسرب قميص نادي بايرن ميونخ الألماني الجديد لموسم 2020-2021 قبل الإعلان الرسمي عنه.

القميص ظهر في عدد من المتاجر التابعة للشركة المصممة وشهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا عليه.

ولن يستعمل النادي البافاري هذا القميص في المباريات المتبقية من الموسم، بل سيتم الإعلان عنه عقب انتهاء الدوري الذي سيعود بداية من 16 مايو المقبل.

ويبدو شكل القميص للموسم الجديد قريب من تصميم موسم 2016-2017 في آخر مواسم للأسطورة البافارية فيليب لام وكذلك ماركوس ألونسو الذي أعلن اعتزاله في نفس العام.

كما شهد أيضًا المباراة أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا والتي اتسمت بالجدل التحكيمي وتمكن فيها الملكي من إقصاء البافاري.

The official Bayern home kit for 2020-21 has begun to be sold in the official Adidas stores. pic.twitter.com/ihqmggFz2g