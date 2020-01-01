بذكريات المباراة التاريخية أمام ريال مدريد - تسريب قميص بايرن ميونخ الجديد

كيف يبدو شكل قميص بايرن ميونخ الجديد؟

تسرب قميص نادي بايرن ميونخ الألماني الجديد لموسم 2020-2021 قبل الإعلان الرسمي عنه.

القميص ظهر في عدد من المتاجر التابعة للشركة المصممة وشهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا عليه.

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ولن يستعمل النادي البافاري هذا القميص في المباريات المتبقية من الموسم، بل سيتم الإعلان عنه عقب انتهاء الدوري الذي سيعود بداية من 16 مايو المقبل.

ويبدو شكل القميص للموسم الجديد قريب من تصميم موسم 2016-2017 في آخر مواسم للأسطورة البافارية فيليب لام وكذلك ماركوس ألونسو الذي أعلن اعتزاله في نفس العام.

كما شهد أيضًا المباراة أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا والتي اتسمت بالجدل التحكيمي وتمكن فيها الملكي من إقصاء البافاري.

The official Bayern home kit for 2020-21 has begun to be sold in the official Adidas stores. pic.twitter.com/ihqmggFz2g — 😷☆☆☆☆🔴⚪ (@BaldBayernFan) May 8, 2020

بايرن ميونخ يتصدر ترتيب الدوري الألماني بفارق 4 نقاط فقط عن ملاحقه بوروسيا دورتموند، وسوف يستكمل المسابقة بمواجهة يونيون برلين يوم الأحد، 17 مايو.

وفي دوري أبطال أوروبا، وضع البافاري قدمًا في ربع نهائي المسابقة بعد الفوز على تشيلسي في لندن بثلاثية نظيفة بثمن النهائي.

جدير بالذكر أنّ بايرن ميونخ لم يخسر لقب الدوري منذ 2013 ليصبح الفريق الألماني الوحيد الذي حقق اللقب 7 مرات على التوالي.