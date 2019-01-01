بديل فاجنر - بايرن ميونخ يضع قائمة المرشحين ومن بينهم فرنسي

تعرف على خطة بايرن ميونخ لتعويض رحيل فاجنر إلى الدوري الصيني

يسعى نادي بايرن ميونخ للتعاقد مع مهاجم في سوق الانتقالات الشتوية في يناير تعويضًا لرحيل ساندرو فاجنر إلى الدوري الصيني.

فاجنر غادر بايرن ميونخ بعد عام واحد فقط ليرحل إلى الصين.

وبحسب إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإنّ بطل الدوري الألماني آخر 6 مواسم يمتلك قائمة بمرشحين لخلافة فاجنر من بينهم مهاجم فرنسي.

وذكرت الإذاعة أنّ البافاري قد يتعاقد مع سباستيان هالر من فرانكفورت أو ألاسانا بليا من بروسيا مونشنجلادباخ بجانب إمكانية التعاقد مع جان فيليبي ماتيتا من ماينز أو جان كيفين أوجستين من لايبزيج.

احتفال الريمونتادا ✈️

ماركة مسجلة باسم سيرجي روبيرتو ™️



( 📸 : IG\fcbarcelona) pic.twitter.com/9vn0YFJN9r — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 31, 2019

وأوضحت الصحيفة أنّ الفريق الألماني قد يضم مهاجم في آخر أيام سوق الانتقالات وفي حال فشل في إتمام الصفقة فسينتظر حتى الصيف.

جدير بالذكر أنّ بايرن ميونخ لا يمتلك سوى روبرت ليفاندوفسكي في مركز المهاجم.