بديل صلاح ومنافسة ريال مدريد وبرشلونة .. جنابري يثير القلق في بايرن ميونخ

يظهر الجناح الألماني سيرجي جنابري، كأزمة جديدة تهدد نادي بايرن ميونخ الألماني في المستقبل القريب.

وينتهي عقد صاحب الـ26 سنة مع بايرن في 30 يونيو 2023، ويبدو أن مسألة التجديد معه لن تكون سهلة.

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن يوليان ناجلسمان مدرب بايرن، أبدى تمسكه الشديد باللاعب وعدم رغبته في التفريط فيه.

وأوضحت أن هناك منافسة شرسة جدًا على الحصول بخدمات جنابري، من مانشستر يونايتد وليفربول وريال مدريد وبرشلونة.

وهو ما يضع الكرة الآن في ملعب جنابري، لاتخاذ قراره النهائي سواء بالرحيل عن بايرن أو الانتقال إلى أحد عمالقة أوروبا.

ويثير اهتمام ليفربول بالتعاقد مع جنابري بعض علامات الاستفهام حول موقف محمد صلاح من الاستمرار مع الريدز.

وتؤكد هذه الخطوة قيام الريدز بوضع الخطط المحتملة، في حالة رحيل صلاح عن الفريق قبل نهاية عقده في يونيو 2023.

يذكر أن جنابري سجل 12 هدفًا وصنع 7 في 27 مباراة لعبها مع بايرن ميونخ بكل البطولات هذا الموسم.

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