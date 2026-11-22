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بينما يطالب لوتشيانو سباليتي علنًا بالتعاقد مع مهاجم صريح يتمتع بقوة بدنية عبر سوق الانتقالات، عقب الفوز على فينيزيا 4-0، استعاد نجم يوفنتوس السابق دوشان فلاهوفيتش، الذي طلب المدرب التوسكاني من إدارة ناديه الإبقاء عليه، المستوى الذي أقنع يوفنتوس ورئيسه التنفيذي آنذاك أريفابيني بالتعاقد معه. واستعاد هذا المستوى تحت قيادة فينتشنزو إيتاليانو في بشكتاش.

ثنائية أخرى ورقم قياسي في نوفمبر: سجل فلاهوفيتش هدفين في فوز بشكتاش خارج أرضه على كونيا سبور 4-2. افتتح المهاجم الصربي التسجيل بتسديدة طائرة بقدمه اليمنى من لمسة واحدة، ثم انطلق خلف الدفاع ليتلقى تمريرة نديدي ويتغلب على الحارس بقدمه اليمنى مجددًا.



وكانت هذه الثنائية الثانية تواليًا لفلاهوفيتش، بعد هدفيه أمام جنتشلربيرليجي قبل فترة التوقف. وسجل الآن خمسة أهداف في ثلاث جولات من نوفمبر، وهو رقم قياسي مصغّر، ليرتفع رصيده خلال الأيام الثلاثين الماضية إلى خمسة أهداف وتمريرة حاسمة واحدة.

هداف الدوري التركي: يتضح تأثير إيتاليانو في فلاهوفيتش خلال موسمه مع بشكتاش، نادي إسطنبول. ففي 10 مباريات بالدوري التركي الممتاز، سجل 11 هدفًا وصنع هدفًا واحدًا. وبذلك يتصدر حاليًا ترتيب هدافي المسابقة، متقدمًا على جيفت أوربان صاحب الأهداف العشرة، ومحمد صلاح الذي كاد يسبقه إلى بشكتاش وأوسيمين اللذين سجل كل منهما تسعة أهداف. ويغيب أوسيمين بسبب الإصابة.

الآن حان وقت التألق في أوروبا: لم يضاهِ فلاهوفيتش بعد مستواه في الدوري على الصعيد الأوروبي. وحقق بشكتاش انتصارين وتعادلًا وتلقى هزيمة في مشواره بالدوري الأوروبي، لكن الصربي لم يسجل. ولم يبدأ أساسيًا سوى مرة واحدة، وغاب عن إحدى المباريات الأربع بسبب التهاب المعدة والأمعاء. ويبقى رصيده صفرًا حتى عند احتساب الدور التأهيلي أمام زالغيريس كاونو.

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بشكتاش يطارد جالطة سراي وطرابزون سبور: استعاد بشكتاش مستواه بعد فترة سيئة، بفضل فلاهوفيتش جزئيًا، ويطارد طرابزون سبور، وجلطة سراي على وجه الخصوص. ويتقدم الفريقان على بشكتاش في جدول الترتيب، إذ يبتعد أوسيمين وزملاؤه في الصدارة بفارق ست نقاط. وتشهد الجولة المقبلة ديربي ومواجهة مباشرة يوم 30 نوفمبر على ملعب توبراش، معقل بشكتاش.