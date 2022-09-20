بديل رونالدو من البرتغال .. مانشستر يونايتد يتحرك لضم مهاجم بنفيكا

مانشستر يونايتد يحاول تدعيم خط هجومه، ويراقب مدى تطور مهاجم بنفيكا الشاب.

يجهز نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي نفسه لإيجاد بديل لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد تراجع مستوى "صاروخ ماديرا" في الآونة الأخيرة.

مانشستر يونايتد يبحث بالفعل في خياراته لتدعيم خط الهجوم، ويبدو أن النادي الإنجليزي مستعد لتقديم عرض إلى بنفيكا البرتغالي للتعاقد مع نجمه الشاب جونسالو راموس.

اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا تمكن من تسجيل ثمانية أهداف في 12 مباراة مع بنفيكا خلال منافسات موسم 2022-23، ليثير اهتمام الطاقم الفني لفريق "الشياطين الحمر".

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية تقريرًا يفيد بأن مانشستر يونايتد قرر أن يقدم عرضًا بقيمة 28.5 مليون يورو للتعاقد مع راموس، وأنه أجرى بالفعل اتصالات مع ممثلي المهاجم الشاب.

ويُعتقد بأن الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد لن يتمكن من الإنفاق بغزارة خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث تخطط إدارة النادي لفترة من الهدوء بعد الإنفاق السخي في سوق الانتقالات الصيفية.

ومع ذلك، فإن مانشستر يونايتد سيحاول ضم مهاجم جديد، حيث يتطلع رونالدو إلى مغادرة النادي، مع تعرض ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال للإصابة.

ويعد جونسالو راموس من المهاجمين الواعدين في كرة القدم الأوروبية، حيث واصل مستواه الجيد خلال الموسم الحالي، بعد أن سجل في شباك ليفربول في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

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وفي المجمل، تمكن لاعب منتخب البرتغال تحت 21 عامًا من تسجيل 20 هدفًا في 59 مباراة خاضها بقميص بنفيكا في جميع البطولات.