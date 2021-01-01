بديل الفرج ومن الجناح الأيمن .. كيف يفكر رينارد في تشكيل المنتخب السعودي؟

التشكيل الأقرب لمنتخب السعودية قبل مواجهتي الكويت وفلسطين

مرحلة جديدة برغبة مستمرة في تحقيق انتصارات جديدة خلال مشوار الوصول لكأس العالم من جديد، الأخضر السعودي يخوض منافسات الجولة 9 من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 الذي سيقام في قطر وكأس الأمم الآسيوية التي ستقام عام 2023، بمواجهة المنتخب الفلسطيني.

اتفق الاتحاد السعودي مع نظيره الكويتي على مباراة ودية بين المنتخبين يوم الخميس المقبل، في استاد مدينة الملك سعود الرياضية، ويسعى الفرنسي هيرفي رينارد للتحضير جيدًا للبُعد عن المفاجآت خلال الجولات المقبلة من أجل أخذ الخطوة تلو الأخرى نحو التأهل إلى كأس العالم في قطر.

وكان رينارد قد أعلن عن قائمة المنتخب السعودي مؤخرًا لمواجهة الكويت وديًا وفلسطين ضمن تصفيات كأس العالم، وضمت كلًا من: محمد العويس - أمين بخاري - زيد البواردي - عبدالله العويشير - سلطان الغنام - محمد البريك - سعود عبدالحميد - عبدالإله العمري - حسان التمبكتي - عبدالله مادو - أحمد شراحيلي - علي البليهي - ياسر الشهراني - عبدالإله المالكي - عبدالله عطيف - علي الأسمري - محمد كنو - ناصر الدوسري - سامي النجعي - عبدالرحمن غريب - فهد المولد - حسن العمري - محمد الكويكبي - سالم الدوسري - عبدالله الحمدان - فراس البريكان.

إذا نظرت في قائمة المنتخب السعودي الذي أعلنها الفرنسي مؤخرًا لمعسكر مارس، ستجد هناك بعض المراكز التي من السهل تحديدها واختيار الاسم المناسب، ولكن هناك بعض المراكز قد تحتار في اختيار الأنسب للتواجد ضمن التشكيل الأساسي في الأخضر خلال الفترة الحالية، وهذا ينعكس من شدة المنافسة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حراسة المرمى .. الاختيار محسوم

رينارد ضم رباعي في مركز حراسة المرمى وهم محمد العويس وزيد البواردي وأمين بخاري وعبدالله العويشير، ولكن بالنظر في هذه الاختيار وسط غياب عبدالله المعيوف، نجد أن الأنسب للتواجد أساسيًا هو محمد العويس حارس مرمى النادي الأهلي لما يمتلكه من خبرة دولية مع الأخضر.

رغم تفوق الثلاثي المتواجد مع العويس رقميًا، ولكن الدفع في مباراة فلسطين بحارس مرمى يجب أن يتمتع بخبرة كبيرة مثل محمد العويس، وهو الأقرب للحدوث في اختيارات رينارد.

الدفاع والظهيرين

ضم رينارد في القائمة 9 لاعبين في خط الدفاع، وهم سلطان الغنام ومحمد البريك وياسر الشهراني وسعود عبدالحميد وحسان تمبكتي وأحمد شراحيلي الذي تم استبعاده بسبب الإصابة وعلي البليهي وعبدالله مادو وعبدالإله العمري.

في مركز الظهيرين فنجد أن الشهراني يحسم أمره بالتواجد أساسيًا بنسبة قد تكون مكتملة لصعوبة منافسته في هذه الفترة، حيث خاض 22 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، صنع 3 أهداف وأرسل 81 كرة عرضية خلال مباريات فريقه.

أما الظهير الأيمن فنجد منافسة قد يكون النسبة الأكبر لمحمد البريك على حساب سلطان الغنام، فعامل الخبرة هنا يزيد كفة ظهير الهلال بشكل أكبر بنسبة قليلة، حيث خاض البريك في الموسم الحالي 22 مباراة صنع هدفين وأرسل 97 كرة عرضية، أما الغنام شارك في 20 مباراة لم يصنع أي هدف وأرسل 83 عرضية.

قلب الدفاع، المنافسة تشتد في هذا المركز على مقعدين، والجميع نجده قادرًا على تقديم الأداء الأمثل، ولكن قد يكون الأقرب هم الثنائي عبدالله مادو وعلي البليهي، ومن بعدهما عبدالإله العمري، وهم القادرون على حمل مسؤولية خط دفاع الأخضر السعودي على كاهلهم.

الوسط .. من بديل سلمان الفرج

سيلعب الفرنسي هيرفي رينارد بثلاثي في خط الوسط، عبدالله عطيف سيستطيع فرض نفسه قائدًا للأخضر السعودي وسط الملعب حاملًا شارة القيادة في مركز المحور، وفي غياب الفرج نجد أن محمد كنو هو الذي يستطيع تعويض غياب سلمان الفرج الذي يغيب بسبب الإصابة، كنو في الموسم الحالي ظهر في 18 مباراة مع الهلال صنع هدفين و6 فرص حقيقة لزملائه.

بجوار كنو أمام عطيف، سنجد نجم النصر عبدالإله العمري يشغل مركز خط الوسط الأيسر والذي تواجد رفقة العالمي في الموسم الحالي خلال 20 مباراة، ويأتي من بعده بنسبة قليلة ناصر الدوسري الذي ظهر بشكل مميز للغاية مع الهلال خلال المباريات التي ظهر بها.

ثلاثي الهجوم

يغيب عن ثلاثي الهجوم، عبدالله الحمدان الذي كان سيتواجد أساسيًا رفقة الأخضر السعودي، ولكن إصابته بفيروس كورونا ستجعل رينارد يفكر في الدفع بفهد المولد مهاجمًا صريحًا ومن بعده قد يكون فراس البريكان، المولد تمكن في إحراز 4 أهداف وصناعة مثلهم خلال 19 مباراة وصنع 24 فرصة محققة لزملائه.

وفي مركز الجناح الأيسر نجد أن سالم الدوسري نجم الهلال لن ينافسه أحد للتواجد أساسيًا حيث خاض 20 مباراة سجل 6 أهداف وصنع هدفين وصنع 27 فرصة محققة لزملائه.

الجناح الأيمن نجد أن هناك لاعبان يتنافسان رقميًا على التواجد أساسيًا، وهما عبدالرحمن غريب نجم الأهلي ومحمد الكويكبي لاعب الاتفاق، حيث الأول خاض 21 مباراة سجل 5 أهداف وصنع 4 أهداف و34 فرصة محققة، أم الكويكبي خلال 20 مباراة سجل 4 أهداف وصنع 3 أهداف و48 فرصة لزملائه.