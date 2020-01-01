بديل "الدبابة" و"معضلة" في الأبيض .. كيف سيعوض الأهلي والزمالك الغائبين بسبب كورونا؟

نهائي مثير بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا، داخل طرفي نهائي دوري أبطال إفريقيا، الأهلي والزمالك بعد تلقيه النتائج من قبل الكاف.

وتلقت جماهير الأهلي والزمالك صدمة كبيرة، بغياب ثلاثة لاعبين من كل فريق، حيث يغيب عن الأحمر أليو ديانج ووليد سليمان وصالح جمعة، بينما من الأبيض سيغيب كلًا من عبدالله جمعة ومحمود حمدي الونش ويوسف أوباما.

ويقام اللقاء النهائي في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا الجمعة المقبلة في استاد القاهرة الدولي، في تمام التاسعة مساءً.

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ونرصد لكم خلال التقرير التالي كيف سيفكر كل مدير فني في تعويض الغيابات بسبب فيروس كورونا..

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الأهلي

1 – أليو ديانج

الدبابة المالية أليو ديانج لاعب الأهلي كان عاملًا أساسيًا في تشكيل بيتسو موسيماني خلال الفترة الأخيرة، ولكن غيابه سيعوض بشكل كبير كون هناك البديل المناسب على مقاعد الأحمر.

حمدي فتحي لاعب الأهلي يجيد هذا المركز ويستطيع أن يسد غياب أليو ديانج في لقاء الزمالك الهام الذي يسعى الأحمر خلال العودة لمنصات التتويج الإفريقية مرة أخرى.

2 – وليد سليمان

وليد سليمان بديلًا مميزًا للأهلي في جميع المباريات حيث تمكن من حسم الكثير من اللقاءات عند دخوله بديلًا، ولكن هناك أكثر من ورقة قد يستخدمها موسيماني كبديل مثل أحمد الشيخ وجيرالدودا كوستا.

3 – صالح جمعة

صالح جمعة بعيدًا عن حسابات موسيماني نهائيًا فسيكون غيابه غير مؤثر عن نهائي إفريقيا أمام الزمالك، ولا يحتاج إيجاد بديلًا له.

الزمالك

1 – محمود حمدي الونش

خسارة الونش في لقاء هام مثل الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا ضربة قوية بالطبع، ولن يكون هناك معوضًا له بنفس الكفاءة.

محمد عبدالغني سيكون البديل بكل تأكيد في اللقاء، ولكن تطور أداء الونش هو من يجعل من عبدالغني بديلًا ليس بنفس الكفاءة لكن باتشيكو المدير الفني للأبيض سيعطيه الثقة.

2 - "المعضلة"

غياب عبدالله جمعة ويوسف أوباما في الزمالك مرتبطًا من ناحية تعويضهما، فالوحيد الذي يستطيع تعويض غياب عبدالله جمعة في مركز الظهير الأيسر هو إسلام جابر في ظل ابتعاد محمد عبدالشافي بسبب الإصابة.

ولكن غياب يوسف أوباما يضع باتشيكو في مأزق، حيث سيبحث عن من سيلعب بدلًا منه؟، إذا فكر في تقدم فرجاني ساسي بدلًا منه سيجد أنه فقد إسلام جابر في المركز بجانب طارق حامد بسبب تعويض غياب عبدالله جمعة في مركز الظهير الأيسر.

وما يزيد العناء هو عدم قيد إمام عاشور إفريقيًا حيث كان سيشغل إما مركز أوباما أو مركز ساسي في حالة تقدمه بدلًا من أوباما، فالحل الوحيد أمام باتشيكو حاليًا هو عودة زيزو إلى مركز صانع الألعاب ومشاركة محمد أوناجم حال جاهزيته في مركز الجناح الأيمن مع احتفاظ ساسي بمركزه وعودة إسلام جابر لمركز الظهير الأيسر.