بديل ألبا أولوية برشلونة القصوى في سوق الانتقالات

تعرف على خطة برشلونة في سوق الانتقالات المقبلة

وضع نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع بديل لجوردي ألبا أولوية في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ألبا أكثر لاعب صناعة للأهداف خلال بطولة دوري أبطال أوروبا بواقع 5 أهداف وجدد عقده حتى 2024.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إنّ برشلونة يرى ضرورة إيجاد بديل للظهير الأيسر الذي لعب أغلب فترات الموسم حتى وصل إلى الشهر الأخير وهو في قمة الإرهاق.

وأوضحت أنّ إيرنستو فالفيردي، مدرب الفريق، لا يؤمن بإمكانيات خوان ميراندا ولذلك لم يعتمد عليه في المباريات المختلفة خلال الموسم المنصرم.

ومن بين العديد من الأسماء المرشحة للانضمام إلى برشلونة، فإن النادي الكتالوني يود التوقيع مع جونيور فيربو، لاعب ريال بيتيس، والمطلوب أيضًا في ريال مدريد.

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وطلب ريال بيتيس الحصول على مبلغ 30 مليون يورو لأجل الموافقة على بيع اللاعب، لكن إدارة برشلونة لا ترغب في دفع هذا المبلغ.

ويهدف النادي الكتالوني للتعاقد مع ماتياس دي ليخت من أياكس بجانب أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد ويحاول ألا يصرف أكثر من 300 مليون يورو في سوق الانتقالات.

جدير بالذكر أنّ هناك عددًا من اللاعبين مرشحين للرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني في الصيف المقبل.