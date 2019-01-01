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كأس الملك الاسباني

بدون ميسي.. برشلونة يسقط أمام إشبيلية في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

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Getty Images
إشبيلية يفوز على برشلونة في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

سقط برشلونة بهدفين مقابل لا شيء أمام مضيفه إشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، وذلك في إطار مباراة الذهاب للدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا.

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وبدأ برشلونة المباراة بغياب عدد من لاعبيه الأساسيين من أجل إراحتهم إلى المباريات القادمة في بطولتي الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وكان ليونيل ميسي هو أبرز الغائبين عن برشلونة في هذه المباراة، حيث استبعده المدرب إرنستو فالفيردي من القائمة المستدعاه للمباراة.

وبدأت المباراة بقوة من قبل إشبيلية، في المقابل بدا برشلونة متوازنًا وحاول في أكثر من مرة الوصول إلى مرمى الفريق المضيف ولكن على استحياء.

في الناحية الأخرى حاول إشبيلية عبر وسام بن يدير وإيفر بانيجا وسارابيا الوصول إلى مرمى برشلونة، ولكن الدفاع والحارس سيليسين كانا بالمرصاد.

ولم يفلح كلا الفريقين في تغيير النتيجة خلال شوط المباراة الأول، لينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف وبدون كرة قدم ممتعة تليق بحجم الفريقين.

في الشوط الثاني بدا إشبيلية أكثر قوة، ونجح في تهديد مرمى برشلونة بصورة حقيقية، وبات وصوله إلى المرمى أكثر سهولة مما كان عليه في شوط المباراة الأول.

ونجح سارابيا في افتتاح النتيجة لإشبيلية، قبل أن يضيف وسام بن يدير الهدف الثاني، ليخرج برشلونة خاسرًا في مباراة لم يظهر فيها بالشكل المطلوب.  

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