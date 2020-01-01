بدون عواد وفتحي .. الكاف يكشف عن قائمة الزمالك النهائية لمباراة السوبر الإفريقي

الزمالك يسعى لخطف لقب السوبر الإفريقي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن قائمة نادي الزمالك النهائية التي سيخوض بها مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام نادي الترجي الرياضي التونسي.

وشهدت القائمة استبعاد الحارس محمد عواد ومصطفى، محمد صبحي، محمد عبدالسلام، أحمد عيد، محمد عنتر، كريم بامبو، عمر السعيد، كابونجو كاسونجو

ويسعى الزمالك لخطف البطولة مواصلة للتواجد على منصات التتويج الإفريقية عقب تحقيق لقب الكونفدرالية النسخة الماضية.

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وضمت قائمة الزمالك لمواجهة الترجي التونسي في السوبر الإفريقي 27 لاعبًا وهو على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمود عبدالرحيم جنش

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبدالغني – محمود حمدي الونش – حازم إمام – محمد عبدالشافي – عبدالله جمعة

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد حسن – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بنشرقي – محمود عبدالرازق شيكابالا – محمد أوناجم – إسلام جابر.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

وأشارت التقارير إلى أن الزمالك سوف يصطحب محمود عبدالعزيز المصاب رغم عدم خوضه اللقاء تقديرًا لما قدمه مع الفريق.