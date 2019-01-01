بدون بطاقات حمراء هذه المرة.. راموس يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا

سيرخيو راموس يصل إلى مشاركته رقم 450 في الدوري الإسباني

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

وصل قائد ريال مدريد إلى المشاركة رقم 450 له في مسيرته في بطولة الدوري الإسباني، مواصلًا تحطيم الأرقام القياسية بعد مسيرة حافلة بالإنجازات في الليجا. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وكان سيرخيو راموس قد بدأ مباراة فريقه أمام ضيفه إشبيلية، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وبمشاركته أمام إشبيلية، يصل راموس إلى المباراة رقم 450 له في الليجا، أكثر من أي لاعب في صفوف ريال مدريد أو برشلونة الحاليين.

وعلى مستوى الدوري الإسباني وأنديته كاملًا، لا يوجد أي لاعب شارك في مباريات الليجا أكثر من سيرخيو راموس من اللاعبين الحاليين سوى خواكين سانشيز بـ 506 مباراة.

وانقسمت مباريات سيرخيو راموس في الليجا ما بين 26 مباراة مع إشبيلية، و 424 مباراة بقميص ريال مدريد، وحقق راموس 4 ألقاب على مستوى الليجا خلال هذه المسيرة.

يذكر أن سيرخيو راموس كان قد انتقل إلى صفوف ريال مدريد عام 2006 قادمًا من نادي إشبيلية، في صفقة كلفت النادي الملكي حوالي 21 مليون يورو وقتها.