بدون الهلال والنصر والاتحاد .. انطلاق دوري الرديف السعودي

هل ينجح دوري الرديف السعودي؟

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن موعد انطلاق دوري الرديف السعودي، وذلك بمشاركة 7 أندية فقط، في ظل غياب 9 أندية دفعة واحدة.

ما هو موعد دوري الرديف والأندية المشاركة فيه؟

نشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، تغريدة يعلن خلالها عن موعد انطلاق دوري الرديف السعودي.

Shahid

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الاتحاد السعودي أعلن انطلاق الدوري يوم 22 سبتمبر الجاري، بمشاركة 7 أندية فقط، وغياب 9 أندية عن المشاركة في الدوري.

والأندية المشاركة في البطولة هي "الشباب والاتفاق وأبها والفتح والفيحاء والطائي والوحدة"، ويعد أبرز الغائبين عن الدوري الثلاثي الهلال والنصر والاتحاد.

ما هو نظام مسابقة دوري الرديف؟

وجاء نظام المسابقة كالآتي: "تقام بنظام الدوري الكامل (ذهاب وإياب)، مرادفة لمباريات دوري المحترفين للفريق المشاركة".

"يُسمح للأندية تسجيل 20 لاعبًا في قائمة المباراة، وفقًا للاشتراطات التالية: 1- أن يكون اللاعب مسجلًا في قائمة الفريق الأول، 2- يحق للاعبين المسجلين في كشوفات النادي بالدرجة الأدنى المشاركة.

"يسمح بإجراء عدد 5 تبديلات في المباراة الواحدة، العقوبات الانضباطية في الدوري الرديف تطبق في نفس الدوري ولا تنتقل من وإلى البطولات الأخرى، ما لم ينص قرار لجنة الانضباط والأخلاق على خير ذلك".

"البطاقات الملون لا تنتقل من وإلى دوري الرديف".

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