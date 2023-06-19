بدوام جزئي!.. أنشيلوتي يقترب من تدريب البرازيل في يناير 2024

طلب غريب من أنشيلوتي بسبب منتخب البرازيل

كشفت تقارير صحفية اليوم الإثنين، أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، يقترب من الرحيل وتولى قيادة منتخب البرازيل قبل انتهاء عقده مع الفريق الملكي.

وارتبط أنشيلوتي، ارتباطًا وثيقًا بقيادة السامبا، منذ إعلان الاتحاد البرازيلي رحيل المدرب السابق تيتي، عقب نهاية مونديال قطر 2022.

ووفقًا لصحيفة "لاستامبا" الإيطالية، فإن أنشيلوتي سيصبح مدربًا للبرازيل بداية من 1 يوليو 2024 القادم وهو اليوم التالي لانتهاء عقده الحالي مع فريق ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة أن أنشيلوتي طلب الحصول على استثناء من فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، من أجل تدريب البرازيل اعتبارًا من 1 يناير 2024 القادم وأن يعمل كمدرب بشكل جزئي للسامبا لمدة 6 أشهر حتى نهاية عقده مع الفريق الملكي.

وكانت قناة "جلوبو"، قد أكدت أن رئيس الاتحاد البرازيلي إدنالدو رودريجيز، ينوي الإعلان عن الاتفاق النهائي مع أنشيلوتي بنهاية الشهر الجاري".



