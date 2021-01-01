بدلًا من هالاند .. برشلونة يعود إلى دائرة الاهتمام بلاوتارو مارتينيز

لاوتارو من جديد على رادار برشلونة

ذكرت الراك 1 أن نادي برشلونة قد عاد إلى دائرة الاهتمام بضم المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر الإيطالي.

أن المحادثات بشأن تجديد عقده مع النيراتزوري قائمة بالفعل في الوقت الحالي، ولكن وجود روميلو لوكاكو وحاجة إنتر إلى المزيد من الأموال في ظل الأزمة الاقتصادية تجعل بيع النجم الأرجنتيني احتمالًا منطقيًا.

وأصر لاوتارو مارتينيز على أنه سعيد في إنتر وسط المحادثات الجارية بشأن عقد جديد مؤكدًا عكس ما قيل من تكهنات مستمرة حول مستقبل المهاجم الأرجنتيني خارج النيراتزوري.

وأصبح لاوتارو أصغر لاعب يصل إلى 40 هدفًا في الدوري الإيطالي في تاريخ النيرازوري وتجاوز هذا الرقم في المباريات الأخيرة بعدما عاد إلى مستواه التهديفي الذي افتقده في بدايات الموسم.

وحسب الراك 1 فإنه على الرغم من أن مهاجم بوروسيا دورتموند إرلينج هالاند لا يزال يمثل أولوية برشلونة، فإن لاوتارو مرة أخرى على قائمته القصيرة لتعويض رحيل لويس سواريز.

لويس سواريز رحل عن برشلونة الصيف الماضي متوجهًا إلى أتلتيكو مدريد، ولكن برشلونة لم ينجح في تعويضه من خلال التعاقد مع أي مهاجم صريح آخر في الميركاتو الصيفي.

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الجدير بالذكر أن المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز قد ارتبط بالرحيل عن إنتر وسط اهتمام من قبل برشلونة الإسباني وآخر من وصيف الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي ومتصدره في الوقت الحالي مانشستر سيتي.