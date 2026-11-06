هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
조르제 제수스 (Jorge Jesus)Getty Images
GOAL
ترجمه

بدلاً من جيسوس .. مدرب جديد للبرتغال في مباراة وداع رونالدو!

كريستيانو رونالدو
البرتغال
جورج جيسوس
النصر
لويس فيليبي سكولاري

العلاقة مقطوعة بين الثنائي

سيكون لكريستيانو رونالدو مدرب جديد على مقاعد البدلاء في مباراته الوداعية مع البرتغال بعد إعلانه اعتزال اللعب دوليًا، وفقًا لتقرير صحفي.

وصدم اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا عالم كرة القدم أمس بقراره الانسحاب من المنتخب الوطني، في أعقاب خلاف مع المدرب جورج جيسوس.

لكنه لن يرحل على الفور. من المقرر أن يخوض رونالدو مباراة أخيرة واحدة لإسدال الستار على مسيرة دولية امتدت لأكثر من عقدين، مشوار جلب خلاله 146 هدفًا في 234 مباراة.

لكن جيسوس لن يكون الرجل الموجود على مقاعد البدلاء في هذا الوداع، وفقًا لتقرير من "ESPN"، إذ يستبعده الخلاف المرير بين الطرفين.

المباريات التالية
الحزم

الحزم

دوري روشن السعودي

06 نوفمبر 2026

النصر

النصر

البرتغال

البرتغال

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

14 نوفمبر 2026

الدنمارك

الدنمارك

وقد يعود مدرب البرازيل السابق لويز فيليبي سكولاري إلى المنصب بدلًا منه. فهو الرجل الذي منح رونالدو أول ظهور دولي له عام 2003.

وقد بنى الاثنان علاقة وثيقة خلال سنوات رونالدو الأولى مع المنتخب الوطني، خاصة بعدما دعمه سكولاري خلال وفاة والده عندما كان في العشرين من عمره.

كما استُبعد مدرب سابق آخر، وهو فرناندو سانتوس، من العودة في وداع "الدون"، وفقًا للتقرير.

وعمل رونالدو تحت قيادة سانتوس بين عامي 2014 و2022، وتُوّج بلقب كأس أمم أوروبا 2016 إلى جانبه. لكن العلاقة ساءت بعدما أبقاه المدرب على مقاعد البدلاء خلال كأس العالم 2022.

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل