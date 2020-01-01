بدر بانون: سأجتهد لكسب ثقة جماهير الأهلي وأشكر نادي الرجاء

مدافع الأهلي الجديد يتحدث عن انضمامه للقلعة الحمراء.

عبر المغربي بدر بانون، المدافع المنتقل حديثًا لصفوف النادي الأهلي، عن سعادته بالانضمام لصفوف القلعة الحمراء، مبديًا امتنانه لناديه السابق الرجاء البيضاوي المغربي.

وانتقل بدر بانون لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لمدة 4 مواسم قادمة، بعد الاتفاق بين إدارتي الأهلي والرجاء البيضاوي على ضم المدافع الدولي.

بانون قال خلال تصريحات لموقع "البطولة" المغربي من مطار محمد الخامس، قبل السفر إلى مصر: "أشعر بإحساس جميل بعدما وقعت لفريق كبير بقارة إفريقيا، ولي الشرف بحمل قميص الأهلي، وهذا بفضل فريقي الأمر الرجاء وجماهيره الذين أشكرهم على دعمهم لي".

المزيد من الفرق

مدافع الأهلي الجديد تابع: "أتمنى أن أكون خير سفير لمدرسة نادي الرجاء، وحينما توقع لنادٍ لحجم الأهلي، فإن طموحك هو الألقاب بالطبع، كنت محظوظًا بتحقيقها مع الرجاء".

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

الوداد في بيان رسمي: منزل رئيس النادي تعرض للاعتداء

وأردف: "الآن واجب عليّ الاجتهاد وكسب ثقة المدرب والجماهير، ثم البحث في خطوة موالية عن عدد أكبر من الإنجازات مع النادي الأهلي".

واستطرد قائلًا: "تحية حب ووفاء لنادي الرجاء الذي أحببته منذ الطفولة، واكتسبت فيه أبجديات كرة القدم، والذي سمح لي بالتوقيع لفريق كبير مثل الأهلي، وأنا فخور بالعمل الذي قامت به مدرسة الرجاء في إنجاب وصقل المواهب، وأود أن أشكر كل المدربين الذين أشرفوا على تدريبي وقاموا بتطويري كرويًا.

ووصل بدر بانون مساء اليوم الأربعاء إلى مطار القاهرة الدولي، تمهيدًا للانضمام إلى التدريبات الجماعية للفريق، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني خلال الفترة المقبلة.