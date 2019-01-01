بدر بانون: هناك لاعبين ضمن "المحليين" يستحقون الانضمام للمنتخب المغربي الأول

بانون يعلق على تصريحات خاليلوزيتش

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث بدر بانون قائد المنتخب المغربي المحلي، عن انتقاد وحيد خاليلوزيتش المدير الفني للمنتخب المغربي الأول خلال أحد المؤتمرات الصحفية.

وتأهل المنتخب المحلي المغربي إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية للمحليين، بعد الفوز على الجزائر بثلاثة أهداف دون رد أمس السبت.

وقال بانون في تصريحات تلفزيونية أمس: "من الممكن أن رسالة خاليلوزيتش المدير الفني للمنتخب المغربي الأول لم تصل بالشكل الصحيح، يجب أن نأخذ التصريح من الجانب الإيجابي".

وأَضاف: "علينا العمل جيدًا في المرحلة المقبلة من أجل الانضمام للمنتخب الأول خلال الفترة المقبلة فهو حق مشروع لأي لاعب".

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وتابع بانون: "نعمل في الوقت الحالي مع مدربنا الحسين عموتة على التمثيل الجيد لمنتخب المغرب في كأس الأمم الإفريقية للمحليين".

وأكد اللاعب أن هناك الكثير من اللاعبين يستحقون الانضمام للمنتخب المغربي الأول بعد الأداء الذين قدموه أمام الجزائر.