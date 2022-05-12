بدأ العد التنازلي.. اقتراب رحيل إنريكي عن تدريب إسبانيا

موعد رحيل إنريكي عن تدريب منتخب إسبانيا

كشفت تقارير صحفية اليوم الإثنين، أخبارًا مثيرة خاصة بمنتخب إسبانيا ومدربه لويس إنريكي، الذي ينافس حاليًا على لقب بطولة كأس العالم قطر 2022.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة صعبة غدًا أمام المنتخب المغربي ضمن منافسات دور الـ16 من المونديال.

وذكرت صحيفة ماركا، أن العد التنازلي لرحيل إنريكي عن تدريب منتخب إسبانيا بدأ بالفعل وسيستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وعقد لويس إنريكي ولويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اجتماعًا دون الكشف عن أي تفاصيل تخص مستقبل المدرب والفريق.

وقد تكون كل مباراة يلعبها المنتخب الإسباني في مونديال قطر هي الأخيرة لإنريكي في القيادة الفنية، فتصريحات الثنائي في الأشهر الأخيرة لم تتغير، وقرروا عدم التعليق حتى نهاية كأس العالم.

الشعور السائد والمنتشر داخل معسكر المنتخب الإسباني هو أن إنريكي لن يستمر في قيادة الفريق، ويستعد الاتحاد الإسباني حاليًا لهذه الخطوة، وتم تجهيز بديل إنريكي.

البديل الذي تم الحديث عنه لفترة طويلة هو مارسيلينو، الذي درب سابقًا فريق فالنسيا والعديد من الفرق الأخرى فهو محبوب من قبل المسؤولين ويمتلك خبرة في هذا المنصب.

وأثناء قيادة إنريكي لإسبانيا، قادهم إلى الدور نصف النهائي من كأس أوروبا، ونهائي دوري الأمم الأوروبية مع فرنسا.